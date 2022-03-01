İlkin zıt anlamlısı nedir? İlk kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları

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Anlamı bilinen ilk kelimesinin sahip olduğu birçok zıt anlam vardır. Son kelimesi, herkesin anlamını bildiği bir kelimedir. İlk kelimesinin zıt anlamlısı, son kelimesidir.

İlkin Zıt Anlamlısı Nedir?

Kelimeleri anlam bakımından ele almak mümkündür. Kelimelerin tam tersi anlamları, zıt anlam olarak biliniyor. İlk kelimesinin anlamı, herkes tarafından biliniyor. Anlamı bilinen ilk kelimesinin tam tersi anlamına sahip olan kelimeler merakla araştırılıyor. İlk kelimesinin zıt anlamlısı, son kelimesidir.

İlk Kelimesi ve Sözcüğünün Zıt Anlamlıları

İlk sözcüğünün zıt anlamı öğrenciler tarafından öğrenilmek isteniyor. Her öğrenci ilk kelimesinin zıt anlamı konusunda bilgili olmak istiyor. İlk kelimesinin tam zıt anlam karşılığı, son kelimesidir. İlk kelimesinin anlamıyla, son kelimesinin anlamı birbirine zıt olan anlamlardır.