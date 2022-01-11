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İlkbahar nasıl yazılır? İlkbahar kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

İlkbahar nasıl yazılır İlkbahar kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Kelimelerin birleşik ve ayrı yazılması yazım yanlışına yol açabilmektedir. İlkbahar kelimesi de iki farklı kelimenin birleşimden meydana geldiği için bitişik mi yoksa ayrı mı yazılacağı en fazla karıştırılan kelimeler arasında yer almaktadır. İlkbahar nasıl yazılır? İlkbahar kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı? İlkbahar kelimesinin doğru yazılışı ile ilgili tüm detayları derledik.

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 İlkbahar kelimesi, genel olarak yanlış bir şekilde yazılmaktadır. İki farklı kelime olarak değerlendirilen ilkbahar kelimesinin ilk bahar şeklinde ayrı olarak yazılması bir yazım yanlışına yol açmaktadır. Kelimenin doğru yazılışını öğrenmek için Türk dil kurumu sözlüğüne bakılması gerekmektedir. 

 İlkbahar Nasıl Yazılır? 

 İlkbahar kelimesi yazılışı en fazla karıştırılan kelimelerden birisi olarak bilinmektedir. İlk ve bahar kelimelerinden meydana gelen ilkbahar kelimesinin yazılışında yapılan hata ise bitişik yazılması gereken kelimenin ayrı ayrı yazılması olarak ifade edilebilir. İlkbahar kelimesinin doğru yazılışı ''ilkbahar'' şeklinde olmalıdır. 

  İlkbahar Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır, Ayrı mı? 

 İlkbahar kelimesini doğru bir şekilde yazmak isteyen kişiler doğru yazılışını Türk dil kurumu sözlüğünden araştırmaktadır. Türk dil kurumuna göre ise ilkbahar kelimesi bitişik yazılması gereken bir kelimedir. İlk bahar kelimesi ayrı yazıldığı durumda bir yazım yanlışı oluşacaktır. Kelimenin doğru yazılışının ''ilkbahar'' olduğunu söylemek mümkündür. İlkbahar kelimesinin doğru bir şekilde kullanımı için bitişik yazılması gerekmektedir. Kelimenin doğru yazılışı ilkbahar olarak ifade edilebilir.

 

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