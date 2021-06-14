İlk yoğurt nasıl yapıldı? İlk yoğurt mayası nasıl üretildi ? Yoğurt yoğurt ile yapılıyorsa ilk yoğurt nasıl yapıldı?

Yoğurt en çok tükettiğimiz süt ürünlerinin başında yer almaktadır. Hal böyle olunca yoğurt tüketimi dünya genelinde oldukça fazladır. Hem saf olarak tüketilebilir hem de meyveli tüketilmektedir.

İlk Yoğurt Nasıl Yapıldı?

İlk yoğurdun nasıl yapıldığı bir merak konusudur. İlk yoğurt yaklaşık olarak 6 bin yıl önce üretilmiştir. Türkler eskiden konar göçer bir şekilde yaşıyorlardı. Göçebe bir biçimde yaşayan atalarımız ilk yoğurt bir karınca yumurtası kullanılarak elde edildi. Karınca yumurtası yoğurdun mayalanması için kullanılmış oldu. Yapılan araştırmalar sonucunda ise karınca toprağı ile birlikte yapılan mayalar en iyi şekilde yapılan mayalar olarak kabul edildi.

İlk Yoğurt Mayası Nasıl Üretildi?

İlk yoğurt mayası 6 bin yıl önce karıncalardan elde edildi. Karıncalardan alınan yumurta ve toprak ile birlikte ilk yoğurt mayası üretilmiş oldu. Karınca yumurtası ve toprağı lezzet olarak da en iyi yoğurt mayasını üretmiş oldu.

Yoğurt Yoğurt ile Yapılıyorsa İlk Yoğurt Nasıl Yapıldı?

Yoğurt eğer yoğurt ile yapılıyorsa ilk yoğurdun nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Günümüzde ki maya şekli ve eskiden yapılan maya şekli oldukça farklıdır. Yoğurt elde etmek için ilk olarak karınca yumurtası kullanıldı. Bu şekilde herhangi bir yoğurda ihtiyaç duymadan bir maya elde edildi. Elde edilen bu maya ile birlikte yeni bir yoğurt yapılmış oldu.