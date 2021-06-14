İlk yazılı kanun hangisidir? İlk yazılı kanun kime aittir? Tarihteki ilk yazılı kanun hangi uygarlık çıkarmıştır?

İlk yazılı hukuk kanunlarını Sümerler çıkarmıştır. Bunun yanında Sümerler bilinen ilk hukuk devleti olma özelliğine de sahiptir. Bedel ve fidye üzerinden kurulmuş olan ilk hukuk sistemini Urukagine tasarlamıştır. Urukagine, ilk Lagaş kralı olarak bilinmektedir.

İlk Yazılı Kanun Hangisidir?

İlk yazılı kanun düşünülenin aksine Hammurabi Kanunları değildir. Bu kanun Hammurabi Kanunlarından yaklaşık 600 yıl kadar önce Sümerler tarafından oluşturulmuştur. M.Ö. 2375 yılında Sümerlerin Lagaş kralı olan Urukagina tarafından ilk kanun oluşturulmuştur.

M.Ö. 2050 yılına gelindiği zaman Ur kralı olan Ur-Nummu, M.Ö. 1870 yılında İsin hanedanı olan Lipit-İştar'ın oluşturduğu kanun gelmektedir. Sonrasında ise M.Ö. 1760 yılında Hammurabi Kanunları oluşturulmuştur.

Urukagina, Sümer kralı olması ile bilinmektedir. Bu kralın oluşturmuş olduğu yasalar, tarihteki ilk yazılı kanun olma özelliğine sahiptir. Bu kanunların bir diğer önemli özelliği ise ilk sosyal reform olması ve ilk mülkiyet hakkı gibi kendi dönemi şartlarında bir devrim niteliğinde olmasıdır.

İlk Yazılı Kanun Kime Aittir?

Urukagina, tarihte ilk yazılı kanunları oluşturan kişi olması ile bilinmektedir. Kendi ismi ile anılan bu yasalar oldukça basit bir şekilde oluşturulmuştur. Ur şehrinde daha çok dini bir yönetim söz konusuydu. Urukagina tarafından gerçekleştirilen devrim ile yönetim şekli de değişmiştir.

Tarihteki İlk Yazılı Kanunu Hangi Uygarlık Çıkarmıştır?

Urukagina'nın çıkarmış olduğu yasada ceza yöntemi olarak fidye sistemi benimsenmiştir. Bunun yanında kral bataklıkları kurutmuş ve bunları birer tarım arazisi haline getirmiştir. Urugakina'nın çıkarmış olduğu kanunlar;

Ticaret Kanunu

İnsanların birbirine karşı işlemiş oldukları suçlara yönelik kanunlar

Sosyal Kanunlar

Ticaret kanunları olarak ifade edilebilir.