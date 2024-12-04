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İlk yardım yazılımı dünya ikincisi

Güncelleme Tarihi:

#Robot#Yarışma#Bilsem
İlk yardım yazılımı dünya ikincisi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 15:01

Burdur Alpaslan Ali Can Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Yiğit Işık ilk yardım sürecini hızlandırmak için geliştirdiği “ARES” adlı mobil yazılım projesiyle “Fibonacci International Robot Olympiad” (Uluslararası Robot Olimpiyatları) yarışmasında dünya ikincisi oldu. Işık, Roma’daki Uluslararası Robot Olimpiyatları’nda, Sağlık Teknolojileri Girişimciliği kategorisinde dünya genelinde davet edilen 11 proje arasında Türkiye’yi temsil etti.

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Dünyanın yaklaşık 20 ülkesinden, 18 farklı kategoride katılımın sağlandığı 20-24 Kasım tarihlerinde İtalya’nın Roma şehrinde düzenlenen “Fibonacci International Robot Olympiad” (Uluslararası Robot Olimpiyatları) yarışmasına katılan Yiğit Işık, “Sağlık Teknolojileri Girişimciliği” kategorisinde yarıştı. Işık’ın danışman öğretmenleri Halil Çatak ve Tuncay Sakar rehberliğinde geliştirdiği ‘ARES’ ambulanslar ve acil servisler arasında bir köprü görevi görerek, acil durumlarda hastaların ilk yardım süreçlerini hızlandırmayı ve kritik müdahale sürelerini optimize etmeyi amaçlıyor.

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#Robot#Yarışma#Bilsem

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