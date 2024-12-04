İlk yardım yazılımı dünya ikincisi

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Dünyanın yaklaşık 20 ülkesinden, 18 farklı kategoride katılımın sağlandığı 20-24 Kasım tarihlerinde İtalya’nın Roma şehrinde düzenlenen “Fibonacci International Robot Olympiad” (Uluslararası Robot Olimpiyatları) yarışmasına katılan Yiğit Işık, “Sağlık Teknolojileri Girişimciliği” kategorisinde yarıştı. Işık’ın danışman öğretmenleri Halil Çatak ve Tuncay Sakar rehberliğinde geliştirdiği ‘ARES’ ambulanslar ve acil servisler arasında bir köprü görevi görerek, acil durumlarda hastaların ilk yardım süreçlerini hızlandırmayı ve kritik müdahale sürelerini optimize etmeyi amaçlıyor.