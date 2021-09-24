Ilk yardım nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Ilk yardım kelimesinin doğru yazımı..

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bebeklere koronavirüs aşısı iddiası Sağlık Bakanlığından açıklamaBebeklere koronavirüs aşısı iddiası! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama#Koronavirüs
Türk Pogba Ozan Tufan için çarpıcı analiz... Olağanüstü...Türk Pogba! Ozan Tufan için çarpıcı analiz... "Olağanüstü..."#Ozan Tufan
Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi! Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...#Skandal
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çarpıcı açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
6 ay sonra değişti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı6 ay sonra değişti! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Faiz Kararı
Emre Demir resmen Barcelonada Bonservisi ve serbest kalma bedeli...Emre Demir resmen Barcelona'da! Bonservisi ve serbest kalma bedeli...#Emre Demir
Bakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedimBakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedim#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Canlı | Konyada 2 gol ve kırmızı kart Skor...Canlı | Konya'da 2 gol ve kırmızı kart! Skor...#Konyaspor
Mansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlamasıMansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlaması #Mübariz Mansimov
Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclise sunulacak Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak! Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...#Vergi Mükellefleri
Uğur Şahinden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin'den flaş aşı açıklaması#Uğur Şahin
Teknofestte herkes onu merak etti F16larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip UçakTeknofest'te herkes onu merak etti! F16'larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip Uçak#Milli Muharip Uçak
Bana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdımBana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdım#Kürtaj Yasası
Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Deppe pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değilizUğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!#Johnny Depp
Annem akşam saçımı görünce... Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü'Annem akşam saçımı görünce...' Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü!#Ünlüler
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Ilk yardım nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Ilk yardım kelimesinin doğru yazımı..

#Nasıl Yazılır#Tdk#İlkyardım Nasıl Yazılır
Ilk yardım nasıl yazılır TDKya göre bitişik mi ayrı mı yazılır Ilk yardım kelimesinin doğru yazımı..

Taşıdığı anlam üzerinden Türkçede en çok kullanılan kelimeler içerisinde ilk yardım sözcük grubu geliyor. Aynı zamanda bu kelimenin bitişik ya da ayrı yazılıp yazılmadığı konusunda bilgi alınmaya çalışılmaktadır. Peki, ilk yardım nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Kaza ya da herhangi bir tehlike durumunda, sağlık uzmanları gelene kadar bu konuda eğitim almış kişilerin görev alması ilk yardım olarak bilinmektedir. Özellikle bu kelimenin bitişik ya da ayrı yazılıp yazılmadığı internet üzerinden de sık araştırılıyor.

İlk Yardım Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin doğru şekilde ele alınış hali ve yazılışı, ‘İlk yardım’ biçiminde ayrı yazılmış halidir. Özellikle taşıdığı anlam üzerinden en çok kullanılan kelime grupları arasında yer aldığını söylemek mümkün.

TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı vakit bu kelimenin doğru şekilde yazılışı ayrıdır.

İlk yardım (Doğru)

İlk yardım (Yanlış)

İlk Yardım Kelimesinin Doğru Yazımı

Bu kelimenin Türkçe üzerinden yazım hatası yapılmadan ele alınmış hali ayrı şekilde yazımıdır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nasıl Yazılır#Tdk#İlkyardım Nasıl Yazılır