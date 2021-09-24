Ilk yardım nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Ilk yardım kelimesinin doğru yazımı..

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Kaza ya da herhangi bir tehlike durumunda, sağlık uzmanları gelene kadar bu konuda eğitim almış kişilerin görev alması ilk yardım olarak bilinmektedir. Özellikle bu kelimenin bitişik ya da ayrı yazılıp yazılmadığı internet üzerinden de sık araştırılıyor.

İlk Yardım Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin doğru şekilde ele alınış hali ve yazılışı, ‘İlk yardım’ biçiminde ayrı yazılmış halidir. Özellikle taşıdığı anlam üzerinden en çok kullanılan kelime grupları arasında yer aldığını söylemek mümkün.

TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı vakit bu kelimenin doğru şekilde yazılışı ayrıdır.

İlk yardım (Doğru)

İlk yardım (Yanlış)

İlk Yardım Kelimesinin Doğru Yazımı

Bu kelimenin Türkçe üzerinden yazım hatası yapılmadan ele alınmış hali ayrı şekilde yazımıdır.