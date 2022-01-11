İlk yardım nasıl yazılır? İlk yardım kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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İlk ve yardım kelimelerinin içinde yer aldığı diğer sözcükler ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- İlk Göz Ağrısı 2- İlkokul 3- İlkin 4- İlköğretim 5- İlk Önce 6- İlk Bakışta Aşk 7- İlklerin Gecesi 8- Yardımcı 9- Yardımlaşmak 10- Yardım elini uzatmak

İlk Yardım Nasıl Yazılır?

İlk ve yardım kelimelerinden oluşan ilkyardım sözcüğü birleşik isim değil tamlamadır. Dil bilgisi kurallarına göre tamlamalar, anlamca kaynaşmış kelimelerden oluşsa bile bitişik değil ayrı yazılır.

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

İlk Yardım

İlkyardım Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Tıpta terim anlamında kullanılan İlk yardım kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir.

İlk Yardım - Doğru Kullanım

İlkyardım - Yanlış Kullanım

İlk Yardım Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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1- İş yerinde iki hafta boyunca ilk yardım eğitimi alacağız. (Doğru Kullanım)

2- Bana ilkyardım çantasını getirir misin? (Yanlış Kullanım)