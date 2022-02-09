İlk yardım çantası taşıyan dron

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Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan habere göre; Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik ve Elektronik ile Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanında 4 öğretmen ve 10 öğrenci tarafından iki ay önce başlatılan çalışmalar kapsamında, 1 metre boyunda ve 2 kilogram ağırlığında ilk yardım çantası taşıyan dron tasarlandı. Uzaktan otonom sistemiyle kontrol edilecek mekanizma ile acil durumlardaki hasta ve yaralı kişilere hızlı bir şekilde ulaşılarak ilk müdahalenin gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Okul, ilk yardım çantası taşıyabilen dron için patent başvurusunda bulunacak.

MALZEMELERİN KULLANIMI ANLATACAK

Yarım saat havada kalabilen ve ilk etapta 5 kilometre kontrol ve ulaşım kapasitesi olan dronun yeni çalışmalarla havada kalma süresinin 1 saate menzilinin de 10 kilometreye çıkarılabilecek.

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Dron ile ilk yardım seti ulaştırdıktan sonra komuta merkezindeki bilgisayar programı devreye girerek yaralı veya hastanın cep telefonuna video konferans yöntemiyle sette bulunan malzemenin nasıl kullanılacağını anlatacak.

Kırsal alanlarda her türlü olumsuzluğa karşın acil sağlık müdahalesinin hızlıca gerçekleştirilmesini amaçlayan dron üzerindeki acil yardım ekipmanları, her bireyin rahatlıkla kullanabileceği türden ekipmanlar.

BÖLGEYE KISA SÜREDE ULAŞIYOR

Proje uygulanırken aranan bölge dezavantajlı olarak tespit edilirse sağlık ekipleri çağrıyı doğrudan dron hizmet merkezine yönlendirebilecek. Belirlenen konum tespit edildikten sonra sağlık ekipleri gidinceye kadar uzaktan kontrol yönetimiyle dron harekete geçecek ve kişilere kısa sürede en hızlı rotayı seçerek ulaşacak.

Projeyle acil ilk yardım desteği sağlamayı hedeflediklerini belirten Elektrik ve Elektronik Bölümü 11’inci sınıf öğrencisi Hasan Akan Örnek, acil yardım bekleyen insanlara hızlı bir şekilde ilk yardım seti ulaştırmanın hayati önem taşıdığını belirterek "Sistemimizi uzaktan kontrol yöntemiyle takip edebiliyoruz. Dron, gideceği koordinatları hızlı bir şekilde belirleyerek kısa süre içinde ulaşması gereken bölgeye ulaşıyor. Böyle bir projede yer aldığım ve insanlara fayda sağlayacağım için mutluyum" dedi.