İlk ve tek medya lisesinden LGS'de başarılı olanlara burs

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Türkiye’nin en büyük medya grubu bünyesinde eğitim vererek alanında ilk ve tek medya lisesi olan Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), Liselere Geçiş Sınavı’nda başarılı olan öğrencilere burs veriyor. Devlet lisesi olan Demirören Medya MTAL, 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için ilk 30 öğrencisini kabul edecek. Ana dili İngilizce olan yabancı öğretmenlerin ders vereceği hazırlık sınıfıyla başlayacak liseye öğrenciler büyük ilgi gösteriyor.

YEMEK, SERVİS VE YURT İMKÂNI

Demirören Medya MTAL’de, alanında örnek okul olması nedeniyle Türkiye’nin en başarılı öğrencilerinin eğitim görmesi hedefleniyor. Lisede 15 kişilik sınıflarda, 1 yılı İngilizce hazırlık 5 yıllık eğitim verilecek. Hazırlık sınıfından sonra da pek çok ders İngilizce görülecek. Şehir dışından gelecek öğrencilere konaklama ve İstanbul’un her yerine ücretsiz servis ve yemek sunulacak. Öğrencilere ayrıca; LGS’de 500 puan alana aylık 1000 TL, 485-500 puan arasına aylık 750 TL, 470-485 puan arasına aylık 500 TL başarı bursu verilecek.

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DUAYENLER DERS VERECEK

Gazetecilik ve Radyo-Televizyon olmak üzere iki bölümle eğitim verecek lisede öğrenciler basılıdan dijital medyaya, televizyondan podcast’e, sosyal medyadan YouTube’a kapsamlı bir müfredatla dünya standartlarında çağdaş bir eğitim alacak. Bu okulla geleceğin mesleği olan medya için sektöre yetkin elemanlar yetiştirilecek. Lise, Türkiye’nin en büyük medya grubu olan Demirören Medya’nın içinde eğitim verecek. Böylece öğrenciler mesleklerini Hürriyet, Milliyet, CNN Türk, DHA, Kanal D, Posta, Fanatik ve D-Smart gibi Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında görev yapan sektörün duayenlerinden öğrenebilecek.