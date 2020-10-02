İlk ve ortaokulların kapatılması zorlaştırıldı

Eskiden 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıflarda okuyan toplam öğrenci sayısı 10’un altına düşen ilkokullar bir şart gerekmeden kapatılıyordu. Yeni düzenlemeye göre, 1-4’üncü sınıflarda öğrenci sayısının toplamda 10’un altına düşmesi durumunda; ulaşım şartlarının elverişsiz olması veya öğrenci velilerinin çocuklarının taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında öğrenim görmelerini istememeleri halinde, öğrenci sayısına bakılmayacak. Valilik uygun görürse bakanlıkça bu okulların açık kalması sağlanacak. Bu şartlar hariç toplam öğrenci sayısının okul öncesi ve ilkokullarda 10’un altına düşmesi halinde kurum kapatılacak. Ortaokullarda, imam hatip ortaokullarında ve yatılı bölge ortaokullarında öğrenci sayısının 40’ın altına düşmesi halinde kurum kapatılıyordu. Yeni düzenlemeye göre öğrenci sayısının 40’ın değil 30’un altına düşmesi halinde kurum kapatılabilecek. Ortaöğretim kurumlarında ise öğrenci sayısının 40’ın altına düşmesi halinde kurum kapatılacak.

Ortaokul ve imam hatip ortaokulu açılabilmesi için 32 derslik şartı getiriliyor. 5’inci sınıfta en az 15 ya da toplamda 30 öğrenci olması halinde de fen dersliği, görsel sanatlar atölyesi ya da müzik dersliği, teknoloji ve tasarım atölyesi ile spor veya drama salonu bulunması gerekecek.