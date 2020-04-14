İlk ve ortaokul öğrencilerinin gözüyle sağlık çalışanları resmedilecek

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle en ön cephede savaşan sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla resim yarışması düzenleniyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği yarışmaya Sadece İstanbul’daki ilk ve ortaokul öğrencileri katılabiliyor. Son başvuru tarihi 15 Mayıs olarak belirlenin yarışmanın koşulları ise şöyle:

- Çalışma tekniği serbest,

- Resim boyutları en az 25x35 santimetre ile en fazla 35x50 santimetre olmalı,

- Her öğrenci en fazla bir adet resimle katılabilir,

- Eserlerin fotoğrafları çekilerek öğrencinin isim, soyad, okul, veli ismiyle istmemokulestetigi@gmail.com adresine gönderilecek,

- Fotoğraflar daha sonra baskı alınarak sergilemeye de uygun 300 dpi çözünürlükte olmalı,

- Ödül kazanan resimler İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü resmi hesaplarında paylaşılacak,

- İlk üçe giren öğrenciler, boya setiyle ödüllendirilecek,

- Yarışmaya İstanbul ilköğretim okulları öğrencileri katılacak.