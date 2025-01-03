İlk ve ortaöğretim bursluluk sınavı detayları

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MEB’den yapılan açıklamada; “İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin bursluluk hakkından faydalandırılması için 27 Nisan 2025 tarihinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın (İOKBS) kapsamına ait Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programları ile öğrenim gören 5 ve 9. sınıf öğrencileri için “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’na esas derslere ait öğrenme çıktıları, süreç bileşenleri ve açıklamaları” ile diğer sınıf seviyelerinde sınava katılacak öğrencilerimiz için “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’na esas derslere ait konu, kazanım ve açıklamaları” belirlenmiştir” denildi.

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'İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’na esas derslere ait öğrenme çıktıları, süreç bileşenleri ve açıklamaları'na ulaşmak için tıklayınız.

'İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’na esas derslere ait konu, kazanım ve açıklamaları'na ulaşmak için tıklayınız.