×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLEREğitimİlk ve ortaöğretim bursluluk sınavı detayları

İlk ve ortaöğretim bursluluk sınavı detayları

Güncelleme Tarihi:

#Milli Eğitim Bakanlığı#MEB#Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı
İlk ve ortaöğretim bursluluk sınavı detayları
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 17:05

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ‘İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın kapsamına ilişkin detayları paylaştı.

Haberin Devamı

MEB’den yapılan açıklamada; “İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin bursluluk hakkından faydalandırılması için 27 Nisan 2025 tarihinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın (İOKBS) kapsamına ait Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programları ile öğrenim gören 5 ve 9. sınıf öğrencileri için “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’na esas derslere ait öğrenme çıktıları, süreç bileşenleri ve açıklamaları” ile diğer sınıf seviyelerinde sınava katılacak öğrencilerimiz için “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’na esas derslere ait konu, kazanım ve açıklamaları” belirlenmiştir” denildi.

Haberin Devamı

'İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’na esas derslere ait öğrenme çıktıları, süreç bileşenleri ve açıklamaları'na ulaşmak için tıklayınız.

'İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’na esas derslere ait konu, kazanım ve açıklamaları'na ulaşmak için tıklayınız.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Eğitim Bakanlığı#MEB#Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı

BAKMADAN GEÇME!