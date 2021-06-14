İlk uçak fabrikası nerede, ne zaman kuruldu? İlk uçak fabrikası ne zaman kapandı? Kim kapattı ?

İlk uçak fabrikası, dönemin ulaşım araçlarından uçağın gelişmesine büyük bir katkı sağlamıştır. Hatta günümüzde ki halini alması için geçmişte atılan bu önemli adım büyük önem taşır. Ülkemizin de kendine ait ilk uçak fabrikası bulunmaktadır.

İlk Uçak Fabrikası Nerede? Ne Zaman Kuruldu?

Türkiye'nin ilk uçak fabrikası bundan tam 95 yıl önce kurulmuştur. O zaman şartlarını ele alacak olursak bir uçak fabrikası kurmak oldukça önemli bir adım olup ülke gelişmişlik düzeyinin artmasını sağlamıştır. İlk uçak fabrikası ülkemizde Kayseri ilinde kurulmuştur. TOMTAŞ ismine sahip olan ilk uçak fabrikası açılış tarihi ise 6 Ekim 1926'dır. Ancak hazırlık aşamaları 16 Şubat 1925 yılında başlamıştır. TOMTAŞ aslında bir şirket adı olmakla beraber bu şirketin kurulum tarihi de uçak fabrikası için önemli bir adımdır. TOMTAŞ'ın kuruluş tarihi ise 15 Ağustos 1925'tir.

İlk Uçak Fabrikası Ne Zaman Kapandı? Kim Kapattı?

Fabrika kurulum aşamasında ilk olarak 1926 yılının sonunda 25o uçak üretimi hedefliyordu. Ancak Türk Alman ortaklığında olan fabrika ortak olan Alman şirketinin ekonomik sıkıntılara girmesi ile sıkıntı yaşamaya başlamıştır. 27 Ekim 1928 de iflasını açıklayan TOMTAŞ, 1940 yılında üretimi ABD'nin de etkisiyle durdurmuştur. 1950 yılında Kayseri Hava İkmal ve Bakım Merkezi haline gelmiştir. Uçak fabrikasının üretimi durdurmasında ve kapatılmasında en önemli etken 1940 yılında alınan Marshall yardımının etkisi vardır.