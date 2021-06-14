İlk Türk filmi hangisidir? İlk Türk filmi oyuncuları kimlerdir?

İlk sesli Türk filmi 1931 yapımı İstanbul Sokaklarında adlı filmdir. Müzikal - dram türündeki filmin Imdb puanı 6.1. İlk renkli Türk filmi ise yönetmenliğini Muhsin Ertuğrul'un üstlendiği Halıcı Kız'dır. 1953 yılında gösterime giren Halıcı Kız, izleyicilerden tam not aldı.

İlk Türk Filmi Hangisidir?

Çekilen ilk Türk filmi 1917 yapımı Casus filmidir. Senarist ve yönetmenliğini Sedat Simavi'nin üstlendiği film, aynı adı taşıyan bir tiyatro oyunundan beyaz perdeye uyarlanmıştır. I. Dünya Savaşında geçen filmde Osmanlı Devleti için çalışan bir casusun yaşadıkları anlatılıyor.

Bu filmin kopyası günümüze kadar ulaşamadığı için ilk Türk filminin Pençe adlı başka bir film olduğu öne sürülmüştür. Pençe adlı film de 1917 yılında Sedat Simavi tarafından çekilmiştir. Dram türündeki yapımda, eşini aldatan bir adamın yaşadıkları anlatılır.

İlk Türk Filmi Oyuncuları Kimlerdir?

Casus Filminin Oyuncuları:

1- Bedia Muvahhit - İlk Müslüman kadın oyunculardan biri olan Bedia Muvahhit, İstanbul Sokaklarında, Ateşten Gömlek ve Gülmeyen Yüzler gibi önemli yapımlarda da rol aldı.

2- Elize Binemeciyan - 1890 yılında İstanbul'da doğan Elize Binemeciyan, Hem Pençe hem de Casus filmlerinde başrol oynadı. Oyuncunun rol aldığı diğer önemli filmler arasında İki Göz Ağrısı, Çürük Temel, Bir Çiçek İki Böcek gibi yapımlar da yer alıyor.

3- Raşit Rıza Samako - Raşit Rıza Samako adını Vatan Yahut Silistre adlı oyunda duyurdu. Casus filminde başrol oynayan aktör, dört filmin de yönetmenliğini üstlendi.