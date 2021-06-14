İlk Türk denizci kimdir? Tarihte bilinen ilk Türk denizci hangi devlet ve padişahtır?

İlk Türk denizci Selçuklu döneminde yaşamıştır. İlk Türk denizci aynı zamanda Selçuklu komutanı olarak da bilinir.

İlk Türk Denizci Kimdir?

Tarihte bilinen ilk Türk denizci Çaka Bey'dir. Çaka Bey, Çağa Bey olarak da bilinmektedir. Denizci olduğu zamanlarda hem Selçuklu komutanı olmuş hem de Selçuklu'nun denizlerde ki hakimiyetini sağlamıştır. Çaka Bey'in tam olarak doğum tarihi bilinmese de 1092 yılında öldüğü bilinmektedir. Tarihte pek çok deniz savaşına da katılmış olan Çaka Bey Anadolu'da bağımsız bir beylik kurmuştur. Malazgirt savaşından sonra Türkler Anadolu'ya girince Çaka Bey'de denizlerde ki hakimiyeti sağlamıştır. Çaka Bey ayrıca ilk Türk amiral olarak da kabul edilmektedir.

Selçuklu akımlarına katıldıktan sonra yaklaşık olarak Malazgirt muharebesinden 7 yıl sonra Bizans imparatorluğuna esir düşmüştür. Bu dönemde ise Bizans imparatoru tarafından beğenildi ve saraya alınmıştır. Kendisine diğer esirlerden ayrı olarak bir takım ayrıcalıklar da verilmiştir. Bunu kullanarak sarayda n ayrılmıştır. Aynı yıl İzmir'e gelir ve İzmir'de ki Türk hakimiyetini sağlar. Burada bir müddet kaldıktan sonra sınırları iyice genişletir ve adaları da ele geçirerek Türk hakimiyetini Ege denizinde iyice hissettirmiştir.

Tarihte Bilinen İlk Türk Denizci Hangi Devlet ve Padişahtır?

Tarihte bilinen ilk Türk denizci Selçuklu imparatorluğunda olan Çaka Bey'dir. Çaka Bey aynı zamanda Selçuklu'da bir komutandır. Sultan Alparslan padişahlığı döneminde yaşamış ve savaşmıştır.