İlk Türk boyu hangisidir? İlk Türk boyu isimleri ve özellikleri nelerdir?

Türk boyları arasında yer alan ilk Türk boyu, isimleri ve özellikleri hakkında bilgiler şöyledir.

İlk Türk Boyu Hangisidir?

Türklerin göçleri tarih boyunca sürmüştür. Türklerin Moğolistan'daki varlığı Neolatik Çağ' a kadar dayanmaktadır. M.Ö 1700'lü yıllarda Sayan Dağlarından Altay ve Tanrı Dağları istikametine bir göç olmuştur.

İskitler, ya da daha çok bilinen diğer adıyla sakalar ilk Türk Topluluğu kabul edilmektedir. Tarihçilere göre İskitler, Türkleri oluşturan "Turanaid" yani ön Türkler kavminin mensubudur. İskitlerle en fazla münasebeti olanlar Grekler olmuştur. Öte yandan bilinen ilk tarihçi olan Heredot da İskitler döneminde yaşamıştır. Zaten, Heredot'un kaleme aldığı yazılarında İskitler' den Türk diye bahsettiği görülmektedir. Bunun yanında Pers kaynaklarında, Asur ve Çin yıllıklarında da İskitlerden bahsedilmektedir. Grek kaynaklarında İskitler "Skythai" olarak geçmektedir. Asur kaynaklarında ise "Aşguzai" olarak tanımlananların İskitler olduğu düşünülmektedir.

Tarihte bilinen il Türk Topluluğu kabul edilen İskitler yani Sakalar Çin Seddinden Tuna nehrine kadar geniş bir alana yayılmışlardır. Bu da onların çok fazla kavim tarafından bilinmesine ve tanınmasına neden olmuştur.

İlk Türk Boyu İsimleri ve Özellikleri Nelerdir?

Tarihte "Sakalar" olarak da bilinen İskitler Tanrı Dağlarından başlayarak yüzyıllar boyunca göç ederek Doğu Avrupa ile Orta Asya arasında yer alan bölgeye yerleşmişlerdir. İskitler yaklaşık olarak 7 yüzyıl boyunca Avrasya steplerinde hüküm sürmüşlerdir. İskitlerin hakimiyeti MÖ. 3.yy'da Kırıma' da son bulmuştur.

İskitlerin ya da bir diğer adı olan Sakalar'ın özelliklerine gelince, İskitler' in köklerinin Sümerler'e dayandığı bilinmektedir. Sümerler'in tarih sahnesinden silinmesiyle Batıya doğru göç eden toplumlardan birisinin de İskitler olduğu kabul edilmektedir. Özellikle İskitler ile yakın temas kurmuş olan Yunan yani Grek kaynaklarında pek çok bilgiye rastlamak mümkündür. Bu kaynaklarda İskitlerin Türk olduğuna dair önemli kanıtlar bulunmuştur. Bu nedenle İskitlerin göçebe bir Turanid topluluk olduğunda mutabakat bulunmaktadır. Heredot' un da eserlerinde İskitler' in kültürel vasıfları, fiziksel görünüşleri itibariyle Persler' e benzemediğini vurguladığı görülmektedir.

Genetik Bilimi İskitler üzerinde yaptığı araştırmalarda göçebe İskitlerin melezleşmeksizin Türk coğrafyasında yaşadıklarını tespit etmiştir. İskitler yerleşik hayata geçtiklerinde soydaşları olan Sarmatlar'ın hakimiyetine girmişlerdir. Sarmatla bir çeşit Türk-Pers melezi olarak tarih sahnesinde yer almış topluluk idi. Bu süreçte İskitlerin varlığı sadece Kırım ile sınırlı kalmıştır. Fakat burada da kendilerine son darbeyi Gotlar vurmuşlardır. Gotlar ise İskandinavya'dan Karadeniz' e inmiş olan bir topluluktur.

İskitler tarihleri boyunca geniş bir bölgede hareket ederek göç etmişlerdir. MÖ. 8.yy.da Hazarlar üzerinden Tuna boylarına kadar ulaşmayı başarmışlardır. Daha sonra İskitler buradan Doğu Avrupa ile Karadeniz' in kuzeyine hakim olmuşlardır. Fakat MÖ. 6. YY. da ise zayıflamaya başlayan İskitler Anadolu'dan çıkmak zorunda kalmışlardır. Bundan sonra İskitler Kuzey Karadeniz bölgesi civarında yaşamışlardır. MÖ. 3.yy' da ise İskitler iyice zayıf düşmüşlerdir ve kuzeyden gelen topluluklar olan Gotlar ve Sarmatlar tarafından yıkılarak asimile olmuşlardır.

İskitle'in Sümerlere dayandığı ve bunların tarih sahnesinden silinmesiyle birlikte Batı'ya doğru göç eden "Ön Türk" toplumlarından birisi olduğu düşünülmektedir. İskitler'in Yunan yani Grek kaynaklarında "Skytai" olarak adlandırıldığı görülmektedir. Asur kaynaklarına bakıldığında ise İskitler "İşkuza" diye adlandırılmaktadır. Pers kaynaklarına bakıldığında ise İskitlerden "Sakalar" olarak söz edilmektedir.