İlk tiyatro eseri nedir? İlk tiyatro eserinin kime aittir ? İlk Türk tiyatro eseri hangisidir?

Tiyatro, Osmanlı döneminde de oldukça popüler bir sanat türü olmuştur. Karagöz ve Hacivat oyunlarıyla başlayan köklü tiyatro geleneği, Meddah gösterileri ve Orta Oyunu ile devam etmiştir.

İlk Tiyatro Eseri Nedir?

Kaleme alınan ilk tiyatro eseri Aiskhylos'un yazdığı ''Zincire Vurulmuş Prometheus'' adlı oyundur. Trajedi türündeki oyunda tanrılardan çaldığı ateşi insanların hizmetine sunan Prometheus'un yaşadıkları anlatılır. .

Ateşin çalınmasına kızan Zeus, yeryüzündeki tüm besinleri toprağın altına gömerek insanlara zulmeder. Oyunun son perdesinde Prometheus ile Zeus'un diyaloğu yer alır. Aldığı cezalara rağmen itaat etmeyen Prometheus'a kızan Zeus, onu Hades adlı cehenneme gönderirken, insanlardan Bilgi ve Umut ateşini de gizler.

İlk Tiyatro Eseri Kime Aittir?

Bilinen ilk tiyatro eseri M.Ö 6. yüzyılda yaşamış olan Aiskylos'a aittir. Bu eser normalde üç farklı oyundan oluşsa da sadece son oyun günümüze kadar ulaşmıştır. Son oyunda Zeus'un Prometheus'u ve insanları cezalandırması konusu işlenir.

İlk Türk Tiyatro Eseri Hangisidir?

İlk Türk tiyatrosu Şinasi tarafından kaleme alınan Şair Evlenmesi'dir. Komedi türündeki eserde, yanlışlıkla sevdiği kadının ablasıyla evlendirilen Şair Müştak Bey'in bir gün içerisinde yaşadığı olaylar anlatılır. Tek perdede oluşan oyun Habbe Kadın, Ebulaklaka İmam Efendi ve Atak Köse adlı karakterler de yer alır.

Ülkemizde sahnelenmiş olan ilk tiyatro eseri Vatan Yahut Silistre'dir. Şiir ve roman türünde de eserler veren Namık Kemal'in yazdığı oyun ilk kez 1873 yılında sahnelendi.