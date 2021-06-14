İlk tezli roman nedir? İlk tezli roman örneği kime aittir? Türk edebiyatında ilk tezli roman

Herhangi bir problemi konu edindikten sonra ortaya çıkmıştır. İlk tezli roman Türk edebiyatında sürekli olarak araştırılmaktadır.

İlk Tezli Roman Nedir?

İlk tezli roman herhangi bir toplumsal ya da siyasi sorunu ele almış ve bu sorunları ortaya koymuş bunu bir eser roman haline getirmiş olan romana denilmektedir. Tezli roman savunmuş olduğu görüşü ortaya koyan bir romandır. İlk tezli roman bir teze bağlanmış ve tezi işlenmiş olan roman türüne denilmektedir. İlk tezli roman düşünceyi savunur bu düşüncesini de kanıtlamak için tezlerini destekleyici nitelikler koyar.

İlk Tezli Roman Örneği Kime Aittir?

İlk tezli roman örneği Türk edebiyatında kime ait olduğu merak konusudur. Türk edebiyatında ilk tezli roman Nabizade Nazım adlı yazara aittir.

Türk Edebiyatında İlk Tezli Roman

Türk edebiyatındaki ilk tezli roman "Zehra" adlı olan eserdir. Zehra adlı bu eser Türk edebiyatı tarihine geçmiştir. Nabizade Nazım tarafından kaleme alınmıştır. Zehra eseri ihanet ve intikam konulu olan bir romandır. Bu roman ilk kez 1894 yılında yayınlanmıştır. Servet-i Fünun döneminde yayınlanmış olan bu kitap tarihe ilk tezli roman olarak geçmiştir. Zehra ilk kez Arap harfleri ile yazılmış, cumhuriyetin ilanında sonra da Latin alfabesi ile birlikte yazılmıştır. İlk kez de Servet-i Fünuncuların dergisinde yayınlanmış kitaptır.