İlk teneffüste ziyafet var

EN hızlı davranan Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör oldu. Güngör, “Uzun teneffüs süresini Maraş dondurmasıyla tatlandırmak istiyoruz” diyerek 81 ilde bakanlığın belirlediği okullarda öğrencilere dondurma dağıtma sözü verdi. İşte o andan itibaren olanlar oldu. Tatlılar, tuzlular, şerbetler, kuruyemişler, neler neler... Teklifler her ne kadar öğrencilere yönelik olsa da öğretmenler de unutulmadı. Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi öğretmenlere kahve göndereceğini açıkladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, öğrencilere ıslama ve Kazımpaşa köftesi sözü verirken ayranı da ekledi. Azıcık da ekşi olsun derseniz Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, “Bağışıklığı güçlendirmek için bir fırsat, tabii ki turşusuz olmaz. Çocukların döndüğü ilk gün onları şifa kaynağı Çubuk turşusu ile karşılamak istiyoruz” dedi. Kahta Belediye Başkanlığı turşuyu duyunca durur mu, o da çiğköfte göndermeyi vaat etti. Samsun Belediye Başkanı Mustafa Demir de “Pidemiz meşhurdur ama çocuklarımızın sıcak sıcak yemeleri için Samsun’a bekleriz, simit de bizden” dedi.

SIRADA TATLI VAR

Yemek tatlısız olmaz diyorsanız, sıra şekerlilere geldi. Van’dan karadut şerbeti, Kastamonu’dan çekme helva, Bursa’dan kestaneşekeri, Kırıkkale’den sütşekeri, Kocaeli’nden pişmaniye, Sakarya’dan lokum, Gümüşhane’den pestil çocukların ağzını tatlandıracak. Tatlının yanında meyve de var elbet: Amasya’dan elma, Antalya’dan muz ve portakal. Kuruyemişler durur mu? Ordu’dan fındık, Malatya’dan kayısı, Siirt’ten fıstık, Çorum’dan leblebi de bakanlığın belirlediği okullarda sıralarda yerini alacak.

Bu kadar yiyeceğin üstüne sıra içeceklere gelmişken Niğde’den gazoz, Mersin’den limonata, Rize’den çay sözü verildi.

Yiyecek-içecek faslının ardından azıcık enerji toplamaya ne dersiniz? Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de kervana “Bu çorbada bizim de tuzumuz olsun” diyerek katıldı ve yeraltı tuz şehrinden 81 okula negatif havayı pozitife çevirecek 81 tuz lambası göndereceklerini açıkladı.

BUNLAR ANCAK SPORLA ERİTİLİR

Eee, bu yenilenler ancak sporla eritilir. Yiyecek-içecek yağmurunun ardından spor kulüpleri de harekete geçti.

Trabzon Belediye Başkanı ve Beşiktaş Kulübü top gönderme mesajı verdi. Başakşehir Futbol Kulübü ise Twitter hesabından, “Takımlar ve toplar hazırsa, 81 ilde 81 okula 810 forma da bizden...” dedi. Erzurumspor da “Seyircilerin atkılarını unutmayalım” diyerek atkı sözü verdi. Takım, top, atkı ve forma hazır olunca sarı-kırmızılı Galatasaray Kulübü de son noktayı koydu: “40 dakika teneffüste futbol oynayacak çocuklara kupa olmazsa olmazdır. 81 ilde 81 okula Süper Lig Kupası bizden.”

Her şey onlar için tamam da aman dikkat, çocuklar ilk teneffüste mide fesadına uğramasın.

YENİ SINAV TAKVİMİ ZORLAYACAK

KORONAVİRÜS salgını kuşkusuz en fazla bu yıl sınava girecek adayları etkiledi. Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) girecek 1 milyonu aşkın, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’ye girecek 2 milyonu aşkın aday zor bir dönem geçiriyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınavlarda yüz yüze eğitimin ardından başlayan uzaktan eğitim konularının sorulmayacağını açıklasa da kafalar karışık. 7 Haziran’da yapılacak LGS ve 20-21 Haziran’da yapılacak YKS’nin ertelenmesinin de gündemde olduğu düşünülürse bu belirsizlik adayları daha da strese sokuyor. Önceki gün 9 sınavın tarihini değiştiren ÖSYM, YKS’nin ertelenmesi durumunda takvimde yer bulmakta anlaşılan zorlanacak. Sınavın temmuz ya da ağustos ayında yapılması durumunda işler daha da zorlaşacak. Çünkü hafa sonu iki gün yapılacak bu sınavlar için ÖSYM’nin en uygun takvimi bulması, var olan diğer sınavları ertelemesi gerekiyor. Sınavın en iyi ihtimalle bu iki aya kayması durumunda sınavların okunması, sonuçların açıklanması, tercihlerin yapılmasıyla süreç daha da uzayacak. Bu da üniversitelerin açılış tarihinin ekim sonu, kasım başına sarkması demek.

BAKAN SELÇUK’TAN 3 SINAV PAKETİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, her ne kadar tercihinin sınavları ertelememek olduğunu söylese de her türlü senaryoya hazır olduklarını ifade ederek öğrencileri rahatlatmaya çalışıyor: “Bizim elimizde şu anda üç tane sınav paketi var. Bu hazır, ben desem ki ‘Bu paketi 5 dakika sonra hayata geçirelim’, geçirebiliriz. Paketlerden biri ‘yüz yüze eğitim’le işlenen konuları içeriyor. Diyelim ‘yüz yüze eğitim’ ile ilgili kısımda bir değişiklik oldu ve okullar açıldı. Karşımıza farklı bir senaryo çıkıyor. Bununla ilgili de bir paketimiz var, her türlü senaryoya hazırız.”

Bakan Ziya Selçuk’u en başta söylediği gibi, ilk tercih sınavların ertelenmemesi olmalı. Umarım takvime uyulur da adaylar zor bir yaz geçirmez.