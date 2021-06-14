İlk sözlük kitabı nedir? İlk sözlük yazarı kimdir? Türk edebiyatında ilk Türkçe sözlük hangisidir?

Türk Edebiyatında diğer önemli sözlük kitapları ve yazarları şu şekilde sıralanabilir. 1- Zemahşeri - Mukaddimetu'l Edeb 2- Mehmet Esat Efendi - Lehçetü'l Lügat 3- Şemseddin Sami - Kamus- ı Türki

İlk Sözlük Kitabı Nedir?

Dünya tarihinde ilk sözlük Sümerler tarafından çivi yazısıyla hazırlanmıştır. İlk sözlük kitabı ise yaklaşık 4 bin kelimeden oluşan Çince Sözlüktür.

İlk Sözlük Yazarı Kimdir?

Türk Edebiyatında ilk sözlük yazarı Kaşgarlı Mahmud'dur.

Kaşgarlı Mahmud, 1008 yılında, şimdi Doğu Türkistan sınırları içerisinde yer alan Balasagun'da doğmuştur. Tam adı Mahmud Bin Hüseyin bin Muhammed'dir.

Divanu Lügati't Lugati't adlı eserini 6 yılda tamamlayan Kaşgarlı Mahmud, 1102 yılında vefat etti.

Türk Edebiyatında İlk Türkçe Sözlük Hangisidir?

Türk Edebiyatında ilk Türkçe sözlük Divanu Lugati't Türk adlı eserdir. O dönem belli bir konu hakkında yazılan tüm kitaplara divan adı verilirdi. Lügat ise sözlük anlamına gelir. 11. yüzyılda kaleme alınan bu eser, bu dönem Kutadgu Bilig ile birlikte en çok okunan eserler arasında yer alıyor.

Divanu Lügati't Türk'ün yazılış amacı Araplara Türkçeyi öğretmek ve sevdirmektir. Kitapta Türkçe sözcüklerin anlamları dışında dil bilgisi kuralları da örnek cümlelerle birlikte ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

Bu eser, aynı yüzyılda yazılmış olan Kutadgu Bilig gibi Karahanlı Türkçesi ile yazılmış. Divanu Lügati't Türk'te 8 bin kelimenin yanı sıra çeşitli şiir ve beyitlere de yer verilmiştir.