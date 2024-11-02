İlk sınavların motive edici etkisi çok büyük

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Türkiye’de ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim veren yaklaşık 60 bin eğitim kurumundaki milyonlarca öğrenci dönemin ilk sınavlarına katılmaya başladı. İlk sınavlar, 8 Kasım’daki ara tatil öncesinde tamamlanacak. Eğitimciler, bu sınavlardan alınan notların öğrencilerde özgüven kaynağı olabileceğini veya tam tersi yönde motivasyonu düşüren bir etken haline gelebileceğini vurguluyor. Avrupa ve Amerika’da yapılan araştırmalar da bu görüşü destekliyor.

BAŞARISIZLIK, MUHTEMEL BAŞARILARIN ÖNÜNDE BİR ENGEL

ABD merkezli Journal of Educational Psychology tarafından yapılan bir araştırma, ilk sınavlardan alınan düşük notların öğrencilerin akademik çaba ve öz yeterlilik duygusu üzerinde doğrudan bir olumsuz etkisi olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmada, düşük notların öğrencilerin gelecekteki sınavlara yönelik kaygısını artırdığı ve ders çalışma alışkanlıklarını olumsuz etkilediği de belirtiliyor. Buna göre, öğrenciler ilk sınavlarda aldıkları kötü notları, “başarısızlık” olarak değerlendirebiliyor ve bu durumdan doğan özgüven eksikliği nedeniyle derslerden uzaklaşma eğilimine girebiliyorlar.

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ÖĞRETMEN VE VELİ DESTEĞİ BAŞARININ ÖNÜNDEKİ ENGELİ KIRIYOR

Yine araştırmalara göre öğretmenler ve veliler, öğrencilerin ilk sınav notlarının ardından olumlu bir öğrenme deneyimi yaşamaları için önemli bir role sahip. Öğrenciler sınav sonrasında öğretmenlerinden aldıkları destekleyici geri bildirimler sayesinde düşük notları öğrenme fırsatı olarak görebiliyor. Eğitimci Dr. Marie Chang’in çalışmasına göre, pozitif geri bildirim alan öğrenciler, sınavlardan aldıkları notlardan bağımsız olarak motivasyonlarını daha uzun süre koruyabiliyor.

ÖĞRENCİLER İLK SINAVLARIN ÖNEMİNİ KABUL EDİYOR

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 yılında hazırlanan Eğitim Araştırmaları Raporu da öğrencilerin yüzde 70’inin dönem başında aldıkları ilk sınav notlarını, yıl boyunca gösterecekleri akademik başarı için önemli bir belirleyici olarak gördüğünü ortaya koyuyor. Rapora göre, bu öğrenciler arasında düşük not alanların yarısından fazlası derslere karşı motivasyon kaybı yaşadıklarını belirtirken, yüksek not alan öğrenciler ise yıl boyunca derslerine daha yüksek bir ilgiyle odaklandıklarını ifade ediyor.

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REHBER ÖĞRETMEN DESTEĞİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Eğitim uzmanları, okullarda rehberlik hizmetlerinin artan önemine vurgu yapıyor. Finlandiya Eğitim Araştırmaları Merkezi’nin yayınladığı bir raporda rehberlik programlarının öğrencilerde sınav kaygısını yüzde 40 oranında azalttığı ve öğrencilerin akademik performansını yüzde 25 oranında artırdığı belirtiliyor.





“ÇOCUĞUNUZUN ÇABALARINI TAKDİR EDİN”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Sadullah Oğuz, düşük notların öğrenciler üzerindeki etkisinin aile desteğiyle hafifletilebileceğini belirtti. Oğuz, "Aileler, notların sadece birer geri bildirim olduğunu ve öğrencinin bu süreçte gelişim odaklı bir bakış açısıyla motive edilmesi gerektiğini unutmamalıdır. Ayrıca öğrencilerin yersiz moral bozukluklarının önlenmesinin gerektiği kadar aşırı özgüven ile ders çalışmaktan uzak kalmaları konusunda da tedbir alınması gerekiyor. Bu sebeple velilere söyleyebileceğimiz en önemli husus, çocukların çabalarının takdir edilmesi olacaktır" dedi.

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Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de eğitim serüvenlerinde karşılaştıkları düşük not alma durumlarına ilişkin görüşlerini ifade ettiler. 9. sınıf Gazetecilik alanı öğrencisi Egemen Erbatur, “Düşük not aldığım zamanlarda önce moralim bozuluyor. Bir süre bu durumu kendi içimde yaşıyorum. Ardından ise aile ve öğretmenlerimin desteğiyle bu notumu telafi edebilmek adına ne yapmam gerektiğini anlamlandırıyorum. Arada geçen bu süredeki kaybım için ise ekstra çaba sarf etmem gerekiyor” dedi.

9. sınıf Radyo Televizyon alanı öğrencisi Mehmet Efe Ateş ise, “Yılın ilk sınavlarında sınıf ortalamasının üzerinde bir not aldığımda bu beni neredeyse tüm yıl motive ediyor. Daha sonraki sınavlarımda not ortalamamı düşürmemek için daha fazla çalışıyorum. Gerçekten önemli gördüğüm bu durum için ilk sınavlarıma daha fazla önem veriyorum” diye konuştu.