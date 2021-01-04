'İlk servisi ben atacağım'
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eğitimin yeniden okullarda başlayacağı güne olan özlemini dile getirdi. Bakan Selçuk okullar arası yapılacak voleybol maçında ilk servisi kendisinin atacağını söyledi.
Selçuk’un paylaşımı şöyle:
“Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz, okullar arası voleybol maçları yapacağız ve okullarımızın aylardır boş kalan spor salonlarında, ilk servis atışını ben yapacağım. Her sandalyede bir öğrenci olacak. Maç bitiminde ıslık çalacağız. Olur mu?”
Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz, okullar arası voleybol maçları yapacağız ve okullarımızın aylardır boş kalan spor salonlarında, ilk servis atışını ben yapacağım. Her sandalyede bir öğrenci olacak. Maç bitiminde ıslık çalacağız. Olur mu? pic.twitter.com/2STcSn79tB— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 4, 2021
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