İlk realist roman nedir? İlk realist roman örneği ve yazarı kimdir? Türk edebiyatında ilk realist roman

Türk edebiyatında pek çok ilkler vardır. Özellikle ilk realist roman da bu ilklerden bir tanesidir.

İlk Realist Roman Nedir?

Türk edebiyatında ki ilk realist roman "Araba Sevdası" adlı eserdir. Türk edebiyatında ki ilklerden bir tanesi olarak bilinen bu eser, çok ünlü bir eserdir.

İlk Realist Roman Örneği ve Yazarı Kimdir?

Türki edebiyatında ki ilk realist romanın yazarı Recaizade Mahmut Ekrem'dir. Recaizade Mahmut Ekrem "Araba Sevdası" adlı eseri yazarak, Türk edebiyatında bir ilke imza atmıştır.

Türk Edebiyatında İlk Realist Roman

Türk edebiyatında yazılmış olan ilk realist roman Recaizade Mahmut Ekrem tarafından yazılmıştır. Araba Sevdası adlı eser 1898 yılında kaleme alınmıştır. Bu tarihte yayınlandıktan sonra Türk edebiyatında ilk realist romanlardan bir tanesi olmuştur. İlk realist örneklerden biri olarak kabul edilen Araba Sevdası Osmanlı Türkçesi ile yazılmıştır. Araba Sevdası adlı eser ilk kez Anonim Yayıncılık tarafından yayınlanmıştır.

Araba Sevdası adlı eserde konu edinen Bihruz Bey adlı karakter vardır. Bihruz Bey tam olarak burjuva kesimde yaşayan daima batıya özenen bir kişidir. Bihruz Bey'e göre Türkçe diğer batı dillerine göre tamamen yetersiz ve kaba bir dil olarak görülür. Türkler ise medeniyetten uzak bir toplumdur. Her daim batıya örnek alınması gerektiğini Araba Sevdası adlı eserinde işlemiştir.