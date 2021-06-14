İlk psikolojik roman nedir? Türk edebiyatında ilk psikolojik roman olan Eylül yazarı kimdir?

Türk ve dünya edebiyatında en çok okunan psikolojik romanlardan bazıları şunlardır:

1- Harper Lee - Bülbülü Öldürmek

2- Peyami Safa - Biz İnsanlar

3- Franz Kafka - Dönüşüm

4- Joanne Greenberg - Sana Gül Bahçesi Vadetmedim

5- Ahmet Hamdi Tanpınar - Huzur

İlk Psikolojik Roman Nedir?

Eylül romanı, Türk edebiyatında ilk psikolojik roman olarak kabul edilir. Osmanlıca kaleme alınan roman ilk kez 1901 yılında yayımlandı. Sadakatsizlik temasının işlendiği Eylül kitabı toplam 256 sayfadır. Kitapta Süreyya Bey ile evli olan Suat Hanıma aşık olan Necip adlı gencin yaşadıkları anlatılır.

Kitabın öne çıkan özelliklerinin başında olaydan çok yazarların düşünceleri ve hislerine yer verilmesidir. Sadakatsizlik konusu, her karakterin bakış açısıyla değerlendirilip sorgulanır. Romanın sorduğu en önemli sorulardan biri ise Aşk mı Bağlılık mı daha önemlidir sorusudur. Yayımlandığı ilk günden bu yana büyük beğeni toplayan ve edebiyat tarihine ilk psikolojik roman olarak geçen Eylül, günümüzde de en çok okunan kitaplar arasında yer alıyor.

Türk Edebiyatında İlk Psikolojik Roman Olan Eylül Yazarı Kimdir?

Türk edebiyatında ilk psikolojik roman olan Eylül'ün yazarı Mehmet Rauf'tur. Tiyatro oyunu, şiir ve öykü türünde de eserler kaleme alan Mehmet Rauf, 12 Ağustos 1875 tarihinde İstanbul'da doğdu. Servet-i Fünun akımının temsilcilerinden olan yazar dönemin en üretken isimlerinden biridir. Diğer önemli eserleri: Siyah İnciler, Eski Aşk Geceleri ve Ferda-yı Garam'dır.