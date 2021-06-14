İlk polisiye roman nedir? İlk polisiye roman yazarı kimdir? Türk edebiyatında ilk polisiye roman

Türk ve Dünya edebiyatında öne çıkan polisiye roman yazarları ve eserleri şu şekilde sıralanabilir: 1- Agatha Christie - Şark Ekspresinde Cinayet

2- Ahmet Ümit - Patasana 3- Jean Christophe Grunge - Sisle Gelen Yolcu

4- Georges Simenon - 14 Numaralı Dairede Cinayet

5- Sir Arthur Conan Doyle - Sherlock Holmes Serisi

İlk Polisiye Roman Nedir?

Dünya Edebiyat tarihinde kaleme alınmış ilk polisiye roman The Nothing Hill Mysters adlı kitaptır. 19. yüzyılın ikinci yarısında yazılmış olan esrar Türkçeye ''Tepenin Esrarı'' diye çevrilmiştir. Romanda asit içerek ölen bir kadının gizemli ölümü araştırılır.

Türk edebiyatında ise ilk polisiye roman Esrar-ı Cinayet'tir. Bu roman Türk edebiyatında ''ilklerin yazarı'' olarak bilinen Ahmet Mithat Efendi tarafından kaleme alınmıştır. Gizemli bir atmosferde geçen kitapta işlenen bir dizi cinayet ve katilim kim olduğunu araştıran dedektifin yaşadıkları anlatılır.

O dönemde kaleme alınan birçok eserde olduğu gibi bu kitapta da yazar, sık sık konu dışına çıkar ve izlenimlerinden bahseder. Sürükleyici bir roman olan Esrar-ı Cinayet kitabı ilk kez 1883 yılında yayımlanmıştır.

İlk Polisiye Roman Yazarı Kimdir?

Dünya edebiyatında ilk polisiye roman yazarı, asıl mesleği avukatlık olan George Du Maurier'dir. Bu romanı Charles Felix takma adıyla kaleme alan yazarın yayımlanmış 4 romanı daha bulunuyor.

Türk edebiyatında ise ilk polisiye roman yazarı Ahmet Mithat Efendi'dir. Daha çok hikayeleriyle bilinen Ahmet Mithat Efendi, dönemin en üretken yazarları arasında yer alır.