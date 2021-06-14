İlk pastoral şiir örneği hangisidir? İlk pastoral şiir yazarı kimdir? Edebiyatımızda ilk pastoral şiir

Dilimize Fransızcadan geçmiş olan Pastoral kelimesi hem kır hem de köy anlamına gelir. 18. yüzyılda literatüre giren pastoral sözcüğü fotoğraf sanatında da sıklıkla kullanılır

İlk Pastoral Şiir Örneği Hangisidir?

Edebiyatımızda ilk pastoral şiir örneği ''Sahra'' adlı şiirdir. Kısa bir şiir olan Sahra, toplam 12 dizeden oluşur.

Şair, ilk iki mısrada kendisinin beyabanlar, yani çöller gibi olduğunu söyler. Bu dizelerde ozanın hissettikleri teşbih yoluyla çöldeki kuraklığa ve ıssızlığa benzetilmiştir.

Şiirin devamında insanlardan uzak bir yaşam süren bedevilerin rahat bir yaşam sürdüğü ifade edilir. Şaire göre, insan toplumsal yaşamdan mümkün olduğunca kaçınmalı ve bedeviler gibi gözlerden uzak yaşamalıdır.

Sahra şiiri, dünyada edebiyatında pastoral şiir örneklerinden farklı olarak, tabiatı sadece bir dekor olarak kullanmıştır. Lirik bir üslupla kaleme alınmış olan şiirde, yalnızlık, insanlardan uzaklaşma isteği ve inziva temaları işlenmiştir.

Ganem sözcüğü de bu şiirde kullanılan pastoral ögelerden biridir. Dilimize Arapçadan geçmiş olan ganem sözcüğü, koyun anlamına gelir. Hem Türk hem de dünya edebiyatındaki diğer pastoral şiirlerde de doğa manzaraları ile birlikte çeşitli hayvanlar anlatılır.

İlk Pastoral Şiir Yazarı Kimdir?

İlk pastoral şiir yazarı, edebiyatseverler tarafından daha çok Makber adlı şiiriyle bilinen Abdülhak Şinasi Tarhan'dır.

Abdülhak Şinasi Tarhan'ın ilk şiir kitabının da adı olan Sahra, 1879 yılında yayımlanmıştır. Yazarın diğer önemli kitapları şu şekilde sıralanabilir.

1- Makber

2- Bunlar Odur

3- Bala'dan Bir Ses