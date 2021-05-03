İlk Osmanlı Haçlı Savaşı Hangisidir? Osmanlı Devleti İle Haçlılar Arasında Yapılan Savaşlar Ve Sonuçları

Osmanlı devletini Avrupalı devletlerde yani Haçlı birliği ile yapmış olduğu ilk savaş Sırp sındığı Savaşı olarak bilinmektedir. Bu savaş Türklerin batıda ki üstünlüğünü ve yenilmez oluşunun büyük bir işareti olarak pek çok tarihçi tarafından kabul etmektedir.

Sırpsındığı Savaşı Nedir?

Osmanlı devletinin Avrupa’da olan ilerleyişinin devam etmesi birçok batılı devleti tedirgin etmekteydi. Özellikle bu devletlerden birisi olan Sırplar için bu durum daha da vahim karşılanmaktaydı. İlk olarak Avrupa’da ve papalık tarafından bir Haçlı birliği kurulması yönünde çağrılarda bulunuldu. Devamında ön saflarda Sırplar olacak şekilde savaşmalara başlanıldı.

Osmanlı ordusunun açık alanda kabul ettiği savaş ille en ön saflarda bulunana Sırplar Osmanlı tarihinde ilk defa kullanılan toplar ile bertaraf etildir. Savaşın adının Sırpsındığı Savaşı olmasının nedeni Sırpların daha çok kayıp vermesinden kaynaklanmaktadır. Zaten eski Türkçede Sırp sındığı Savaşı anlamı Sırpların kırıldığı savaş olarak bilinmektedir.

Sırpsındığı Savaşı Saaşı Özeti ve Kısaca Bilgi

Savaşta pek çok Avrupa ülkesinin askerleri bulunmaktaydı. Savaşın pek çok komutan tarafında yönetilmesi neden ile haçlı ordusu zorluklar ile karşılaşmıştır. Hızlı Türk atlı süvarileri ve Türk topları ile Sırp birliklerinin neredeyse tamamı bozguna uğramıştır. Devamında Türklerin başlattı umumi taarruz ile tamamen haçlı kuvvetleri bozguna uğrayıp geri çekilmiştir.

Sırpsındığı Savaşı Tarihi

Sırpsındığı Savaşı 1364’lü yıllarda gerçekleşen bir savaş olarak bilinmektedir. Savaş birçok tarihçi ve araştırmacı tarafında oldukça önemli ve Türkler batının kapısını açan savaş olarak bilinmektedir. Ayrıca savaşın olduğu yıllarda Osmanlı devletine pek çok Türk ve Müslüman ülkeden asker yardımı da gerçekleşmiştir.

Sırpsındığı Savaşı Kimler Arasında ve Nerede Olmuştur? Sırpsındığı Savaşı Tarafları

Haçlı devletleri ile Osmanlı devleti arasında gerçekleşen bu savaş oldukça önemli kabul edilmektedir. Çünkü savaşın her iki tarafı için de oldukça önemli ve kaderlerini belirleyen bir girişimde bulunmuştur. Sırpsındığı Savaşı sonucunda trük devleti olan Osmanlı devleti haçlı devletlerine oldukça ustun gelmiştir. Türkler için Avrupa devletlerinin kapısı açılmıştır.

Sırpsındığı Savaşı Nedenleri

Sırpsındığı Savaşının en büyük nedeni Türklerin Avrupa için çok büyük bir tehdit olmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle Avrupalı devletlerden olan ve Osmanlı devletine karşı en büyük topraklarını kaybeden Sırplar bu durumdan büyük zarar almaktaydı. Bu nedenle Bizans devleti ile birlikte Avrupalı devletlerden bir yardım çağrından bulundur. Bu çağrısı sonucunda yaklaşık dokuz ülke ve Vatikan papalığı birleşerek Osmanlı devletine karşı büyük bir ordu oluşturmuştur.

Sırpsındığı Savaşı Sonuçları

Sırpsındığı Savaşı sonucunda Osmanlı devletinin asla kolay yenilen bir devlet olmadığı kabul edilmiştir. Başta Sırbistan ve Macaristan olmak üzere pek çok devlet savunmasız durumda kalmıştır. Bu devletlerden sonra gelen alman ve Avusturya devletleri de bu savaşı sonrasında büyük zararlar almışlardır. Osmanlı devleti için ise Sırpsındığı Savaşı oldukça faydalı ve oldukça önemli bir savaş olarak bilinmektedir. Sırpsındığı Savaşı sonucunda Türklerin Avrupa’dan atılımı hayal olmuştur.

Sırpsındığı Savaşı Önemi

Sırpsındığı Savaşı Türklerin haçlı devletleri ile yapmış olduğu ilk savaştır. Bu savaş sonucunda Türklerin yenilmezliği kabul edilmiştir. Ve Türkler için yeni yurt olarak Avrupa toprakları kabul edilmiştir.