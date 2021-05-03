İlk Osmanlı Bizans Savaşı Hangisdir? Osmanlı Devleti İle Bizans Arasında Yapılan Savaşlar Ve Sonuçları

Osmanlı Devleti ile Bizans arasında yapılan savaşlar ve sonuçları nedir? Soruları araştırılmaktadır. Bu ve benzeri savaşlar hakkında tüm detayları derledik.

Osmanlı devletinin yapmış olduğu pek çok savaş geleceğini tayin etmesi açısından son derece önemli olmaktadır. Bu nedenle en büyük düşmanı olan Bizans devleti savaşmaması kaçınılmaz olmaktadır.

Koyun Hisar Savaşı Nedir?

Koyun Hisar Savaşı Osmanlı devleti ile Bizans arasında yapılan ilk savaş olarak bilinmektedir. Aslında bu savaş o kadarda devlet nezlende önemli bir savaş olarak görülmemektedir. Yani savaşın temel nedeni otlak arazileri hakkında olmuştur. Daha çok Osmanlı devleti Koyun Hisar Savaşı olurken beylik pozisyonunda olan bir devletti. Bu nedenle Bizans için henüz çok büyük bir öneme sahip olamayan Osmanlı devleti için ise batıya açılan kapı olarak bilinen bir savaştır. Bu savaştan sonra Bizans için çok önemli ve aynı zamanda olumsuz durumlar ortaya çıkmıştır.

Koyun Hisar Savaşı Özeti ve Kısaca Bilgi

Osmanlı Yörükleri olarak bilinen ve daha çok gezer şekilde hayvanlarının otlamasını sağlayan bireylere Bizans birliklerinin saldırması ile başlamıştır. En başta oldukça basit bir sebepten başlayan Koyun Hisar Savaşı zaman geçtikçe daha da önemli bir hale gelmiştir. Çünkü Bizans sürekli olarak Osmanlı devletine zorluklar yaşatmaktaydı. İlişkilerin ve aralarında bulunana diplomasinin hat safhada durması ile Koyun Hisar Savaşı yapılmıştır. Savaşı çok üstün bir şekilde Osmanlı devleti kazanmıştır. Bu Koyun Hisar Savaşından sonra Bizans için Osmanlı çok büyük bir sorun haline gelmiştir.

Koyun Hisar Savaşı Tarihi

Koyun Hisar Savaşı Osmanlı devleti kurulumundan hemen hemen 4 yıl sonra meydan gelmiş bir savaştır. Resmi kayıtlara göre savaş 1302 tarihinde gerçekleşmiştir. Fakat savaşın oldukça kısa sürdüğü birçok Osmanlı kayıtçıları tarafında belirtilmiştir. Savaş Osmanlı devletinin galibiyeti ile sona ermiştir. Bizans için ise bir kale daha Koyun Hisar Savaşı ile Osmanlıya bırakılmıştır.

Koyun Hisar Savaşı Kimler Arasında ve Nerede Olmuştur? Koyun Hisar Savaşı Tarafları

Osmanlı devleti ile Bizans devleti arasında Koyun Hisar Savaşı olmuştur. Savaş bu gün hala kullanılan bir ovada gerçekleşmiştir. Savaşın kazananı açık ara fark ile Osmanlı devleti olmuştur.

Koyun Hisar Savaşı Nedenleri

Koyun Hisar Savaşı nedenleri Osmanlı Yörüklerinin Bizanslı askerler tarafından zarara uğramasıdır. Ayrıca birkaç kez daha Osmanlı topraklarına yağma girişimlerinde bulunulmuştur. Uzun süreli mücadeleler ve karşılıklı uyarılara rağmen iki devletin odsusu 1302 yılında karşı karşıya gelmek zorunsa kalmıştır. Ayrıca Koyun Hisar Savaşı diğer nedeni ise Bizans’ın Osmanlının güçlenmesinden ve birçok devlet tarafında popülerlik kazanmasında rahatsız olmasıdır.

Koyun Hisar Savaşı Sonuçları

Koyun Hisar Savaşı sonuçları Osmanlı devletinin çok üstün şekilde galibiyet alamsı ile sonuçlanmıştır. Savaşta pek çok Bizanslı asker zayiata uğramıştır. Ayrıca Osmanlı devleti için aslından Bizans’ın o kadar da güçlü bir devlet olmadığı kanısına varılması kolaylaşmıştır: Diğer savaşlar ve alınacak şehirlerin yolunu Koyun Hisar Savaşı açmıştır.

Koyun Hisar Savaşı Önemi

Koyun Hisar Savaşı Osmanlının gücünü göstermesi ve bölgede etkinliği arttırması için son derece önemli bir savaştır. Özellikle Bizans tarafı Koyun Hisar Savaşından sonra Osmanlı devleti ile iyi ilişkiler içerisinde olmaya özen göstermiştir. Osmanlı için ise yeni fetihlerin yolu açılmıştır.