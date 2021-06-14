İlk natüralist roman nedir? İlk natüralist roman yazarı kimdir? Türk edebiyatında ilk natüralist roman hangisidir?

Dünya edebiyatında en bilinen natüralist yazarlar ve eserleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Gerhart Hauptman - Sevgili Wendu

2- Stephen Carine - George'un Annesi

3- Adolphe Taine - Bir Kedinin Yaşamı ve Felsefi Görüşleri

4- Theodore Dreiser - İnsanlık Suçu 5- Fyodor Dostoyevski - Beyaz Geceler

6- Guy De Maupassant - Hasırcı Kız

İlk Natüralist Roman Nedir?

Dünya edebiyatında ilk natüralist roman Emile Zole'nın kaleme aldığı Germinal romanıdır. Toplam 591 sayfa olan roman ilk kez 1891 yılında basıldı. İki ciltten oluşan eserde madencilerin yaşadıkları zorluklar, açlık, yoksulluk ve grev gibi konular işlenmiştir.

İlk Natüralist Roman Yazarı Kimdir?

Dünya edebiyatında ilk natüralist roman yazarı Emile Zola'dır. Emile Zola'nın Germinal dışında en önemli eserleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Nana

2- Meyhane

3- Nasıl Ölünür

Bunun Joris Karls Huysmans, Edmond de Goncourt, Emilia Pardo Bazan ve Amo Hols, natüralizm akımının en önemli temsilcileri arasında yer alıyor.

Türk Edebiyatında İlk Natüralist Roman Hangisidir?

Servet-i Fünun akımının temsilcilerinden Nabızade Nazım'ın yazdığı Zehra adlı roman, Türk edebiyatındaki ilk natüralist roman kabul edilmektedir. Didaktik bir üslupla kaleme alınan eser 1894 yılında yayımlanmış ve edebiyat eleştirmenlerinden tam not almıştır.

Romanda, eski eşinden intikam almak isteyen Zehra adlı karakterin yaşadıkları anlatılır. Sırrı Cemal, Suphi, Ürani ve Şevket Bey, Zehra adlı eserin diğer karakterleridir.