İlk mezunları dünyaya açılıyor

NUN Okulları bu yıl ilk mezunlarını veriyor. Okul, lise son sınıf öğrencilerine hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de uluslararası üniversitelere girmelerini sağlayan Uluslararası Bakolorya Diploması vermesiyle dikkat çekiyor. Öğrenciler bu sayede yurtiçi ve yurtdışında eğitimlerini devam ettirme konusunda son derece cazip avantajlar elde ediyorlar.

İLK 100’DEKİ OKULLARA

Bu yıl liseyi bitiren öğrencilerden bazıları dünya sıralamasında ilk 100’e giren King’s College London Üniversitesi, Manchester Üniversitesi, Leiden Üniversitesi, Groningen Üniversitesi gibi prestijli üniversitelerden kabuller aldı. Öğrenciler bir yandan da yurtiçindeki üniversitelere girebilmek için yoğun şekilde hazırlanmayı sürdürüyor.

DÜNYA ÇAPINDA EĞİTİM

NUN Okulları Kurucu Temsilcisi Fatih Nida Üye, öğrencilerin başarısıyla ilgili şunları söyledi: “Bu yıl ilk lise mezunlarımızı vereceğiz. Yurtdışındaki üniversitelerle olan başvuru ve kabul süreçleri devam ediyor. Kimi öğrencilerimiz 4-5 farklı üniversiteden kabuller alıyor. Bir taraftan da yurtiçindeki üniversiteler için hazırlanıyorlar. Bu başarılar, NUN Okulları’nın dünya çapında verdiği eğitimin kalitesini de göstermekte. Öğrencilerimizin gerek akademik gerekse vizyon açısından dünyaya katacak çok şeyleri olduğuna tüm kalbimizle inanıyoruz.”