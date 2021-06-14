İlk mesnevi örneği nedir? İlk mesnevi yazarı kimdir? Türk edebiyatında ilk mesnevi

Tarih boyunca hem Türkiye'de hem de dünya genelinde en çok okunan mesnevi Mevlana Celaleddin Rumi'nin kaleme aldığı Mesnevi-i Şerif'tir. Bunun dışında Ali Şir Nevai'nin Lisanü't Tayr ve Şeyhi''nin Hüsrev ile Şirin adlı mesnevileri türün en başarılı örnekleri arasında yer alır.

İlk Mesnevi Örneği Nedir?

İlk mesnevi örneği 11. yüzyılda kaleme alınan Kutadgu Bilig'dir. Yaklaşık 6700 beyitten oluşan eserin sonunda 173 tane kıtaya da yer verilmiştir. O dönem birçok eser hece ölçüsüyle yazılsa da Kutadgu Bilig aruz ölçüsüyle kaleme alınmıştır.

Yaklaşık 1.5 yıllık bir çalışmanın ürünü olan bu eser, Ay-Toldı ve Kün Toğdı adlı iki kişinin karşılıklı konuşmalarıyla başlar. Bu konuşmalarda ideal bir devletin nasıl olması gerektiğine dair bilgiler verilir. Karahanlılar döneminde yazılmış olan Kutadgu Bilig, aynı zamanda Türk Edebiyatının ilk didaktik ve felsefi eseri kabul edilir.

Kitapta yer alan diğer iki karakterin adı ise Ögdülmiş ve Ogdırmış'tır. Eserdeki dört karakter mutluluk, erdem, bilgi gibi evrensel kavramları simgeler.

İlk Mesnevi Yazarı Kimdir?

İlk mesnevi yazarı Yusuf Has Hacip'tir. 11. yüzyılda yaşamış olan yazarın asıl adı ise Balasagunlu Yusuf'tur.

Türk edebiyatındaki ilk mesneviyi ve siyasetnameyi yazan Yusuf Has Hacip 1017 yılında Kırgızistan'da doğdu. Kendisi hakkında yeteri kadar bilgi olmasa da matematik, astronomi ve geometri gibi alanlarda da çalışmalar yaptığı biliniyor. 1077 yılında vefat eden Yusuf Has Hacip, Kaşgar'daki türbeye defnedilmiştir.