İlk mescid nerededir? İlk mescid ne zaman yapıldı ? İslam tarihinde yapılan ilk mescid

Cami ile eş anlamlı olan mescit kelimesinden türetilmiş olan birçok sözcük ve tamlama günümüzde de kullanılmaktadır. Örneğin Mescidü'l Haram Kabe anlamına gelir. Kudüs'te inşa edilen en eski camilerden birinin adı ise Mescid-i Aksa'dır.

İlk Mescit Nerededir?

İslam tarihinde inşa edilmiş olan ilk mescit Medine'nin yaklaşık 4 km. uzaklığındadır.

611 yılında Hira Dağında ilk vahiy nazil olmuş ve Hz. Muhammed peygamberliğini ilan etmiştir. İslam'ın yayılmasından rahatsız olan Mekkeli müşrikler, sahabeye ve ilk Müslümanlara zulmetmeye başlamıştır. Hz. Muhammed eziyet ve işkenceye maruz kalan Müslümanları korumak için Mekke'den Medine'ye hicret etmeye karar vermiştir.

Hicret sırasında 2 hafta boyunca Kuba adlı bir vahada konaklayan peygamber efendimiz ve sahabesi, İslam tarihindeki ilk cami olan Kuba Mescidini bu vahada inşa etmiştir. Hz. Muhammed'in de inşaatında bizzat çalıştığı Mescid-i Kuba tarih boyunca birçok kez restore edildi ve yeniden düzenlendi.

İlk Mescit Ne Zaman Yapıldı?

İlk mescit, 622 yılında, Hz. Muhammed ve sahabesi tarafından Mekke'den Medine'ye hicret ederken inşa edilmiştir. Peygamber efendimiz burada sahabe ile birlikte namaz kılmış ve zulme uğrayan Müslümanlar için bol bol dua etmiştir.

İslam Tarihinde Yapılan İlk Mescit

İslam tarihinde yapılan ilk mescidin adı Mescid-i Kuba'dır. Adını Kuba ismindeki vahadan alan cami, İslam tarihinde inşa edilmiş ilk mescit olması nedeniyle büyük öneme sahiptir. İlk kez Hz. Ömer'in halife olduğu dönemde restore edilen Mescid-i Kuba'da, Hac'da en çok ziyaret edilen yerlerin başında geliyor.