İlk mektuplar ‘Mehmetçiğe’

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Çocukların vatan ve millet sevgisiyle kaynaşması, mektuplaşma aracının canlanması için “İlk Mektubum Mehmetçiğe” projesi hayata geçirildi. Bu kapsamda Ankara’daki Şehit Mustafa Yiğitalp İlkokulu 1. sınıf öğrencileri de okuma yazmayı öğrenmelerinin ardından hayatlarında ilk kez mektup kaleme alarak sınırda görev yapan Mehmetçiğe duygularını aktardı. Öğrencilerin yazdığı mektuplar, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığında görev yapan askerlere gönderilecek. Ardından askerler de öğrenciler için bir mektup kaleme alacak.

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Etkinlik kapsamında Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci ve Millî Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet de okulu ziyaret etti. Yelkenci, burada yaptığı konuşmada, bu yıl uygulamaya koydukları Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde yer alan en önemli değerlerden birinin vatanseverlik değerinin beslenmesi olduğunu belirtti.

Osmanlı Dönemi’nde “başlama besmelesi” adı altına okuma bayramlarının düzenlendiğini, Cumhuriyet Dönemi’nde de bu okuma bayramlarının devam ettiğini aktaran Yelkenci, şöyle devam etti:

“Çocuklarımız, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında okuma yazmayı öğrendikleri ve okuma bayramına ilk adımı atacakları bugünlerde dedik ki ilk mektuplarını, ilk metinlerini kime yazsınlar? Mehmetçiğimize yazsınlar çünkü Mehmetçiğimiz bizim için çok önemli, vatanımızı koruyor, milletimizi koruyor, namusumuzu ve dinimizi koruyor. Böyle yüce bir görevi yapan Mehmetçiğimiz, bizim geleceğimiz olan en kutsal varlıklarımız olan çocuklarımız tarafından bu mektupları almayı hak ediyor.”

Millî Savunma Bakan Yardımcısı Heybet de geleceğin teminatı olan çocukların vatanseverlik duygularının gelişmesi için yapılan büyük ve önemli bu projede bir arada bulunduklarını aktardı.Mehmetçiğin zor şartlar altında, fedakârlıklar içinde ülkeyi iç ve dış tehditlere karşı koruduğunu vurgulayan Heybet, “Buradaki yavrularımızın da ilk mektuplarını Mehmetçiğimize yazması, onların gönlünde ödül ve karşılık olacaktır diye düşünüyorum” dedi.

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'GÜZEL ŞEYLER HİSSETTİM'

Askerler için mektup yazan ilkokul 1. sınıf öğrencisi Beyza Ece Tongal, mektubunda onları çok sevdiğini yazdığını kaydetti. Mektubu yazdığında çok mutlu olduğunu belirten Tongal, “Güzel şeyler hissettim ve onları burada görünce çok mutlu oldum.” ifadesini kullandı. Öğrenci Hamza Yaman ise mektubunda “Allah sizi eksik etmesin, korusun.” yazdığını ve büyüyünce asker olmak istediğini anlattı.