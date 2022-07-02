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İlk medya lisesi öğrencilerini bekliyor... Duayenlerden ders alacaklar

#Demirören Medya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi#Öğrenci#Eğitim
İlk medya lisesi öğrencilerini bekliyor... Duayenlerden ders alacaklar

Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Demirören Medya MTAL), ana dili İngilizce olan yabancı öğretmenlerin eğitim verdiği hazırlık sınıfına ilk öğrencilerini alıyor. Liselere Geçiş Sınav puanıyla öğrenci alacak lise, 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için ilk 30 öğrencisini kabul edecek. Öğrenciler mesleklerini duayenlerinden öğrenecek...

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Gazetecilik ve Radyo-Televizyon olmak üzere iki bölümle eğitim verecek olan Demirören Medya MTAL’de öğrenciler basılıdan dijital medyaya, televizyondan podcast’e, sosyal medyadan YouTube’a kapsamlı bir müfredatla dünya standartlarında çağdaş eğitim alacak. Bu devlet lisesinde, geleceğin mesleği olan medya için yetkin elemanlar yetiştirilecek.

İlk medya lisesi öğrencilerini bekliyor... Duayenlerden ders alacaklar


MESLEKİ DENEYİM İMKÂNI

Lise, Demirören Medya çatısı altında yer alan basın ve yayın kuruluşlarının da içinde bulunduğu İstanbul Bağcılar’daki Demirören Medya Center içinde eğitim verecek. Böylece öğrenciler mesleklerini Hürriyet, Milliyet, CNN Türk, DHA, Kanal D, Posta, Fanatik ve D-Smart gibi Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında görev yapan sektörün duayenlerinden öğrenebilecek. Öğrenciler bir yandan okulda teorik dersler alırken bir yandan da mesleğin profesyonelleriyle birlikte medya içerikleri üretme sürecinde de yer alacaklar. Böylece henüz lise öğrencisiyken mesleki deneyim kazanacaklar.

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İNGİLİZCE HAZIRLIK ÜCRETSİZ SERVİS

Demirören Medya MTAL’de, alanında örnek okul olması nedeniyle Türkiye’nin en başarılı öğrencilerinin eğitim görmesi hedefleniyor. Lisede her iki bölümde 15 kişilik sınıflarda, 1 yılı İngilizce hazırlık olmak üzere 5 yıl eğitim verilecek. Öğrenciler hazırlık sınıfından sonra da pek çok dersi İngilizce alacak. İstanbul’un her yerine ücretsiz servis imkânı sunacak olan lisede, şehir dışından gelecek öğrencilerin barınma ihtiyacı da de ücretsiz olarak karşılanacak. Öğrenciler ayrıca burs ve staj gibi olanaklara da sahip olacaklar. Demirören Medya MTAL demirorenmedyamtal@gmail.com https://demirorenmedyamtal.meb.k12.tr/

İlk medya lisesi öğrencilerini bekliyor... Duayenlerden ders alacaklar


BAKAN ÖZER: CİDDİ BİR RAĞBET OLACAK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Demirören Medya MTAL’e öğrencilerden yüksek talep olacağını söyledi: “Demirören Medya ile ilgili atmış olduğumuz bu çok önemli adım, Türkiye’de medya alanındaki ilk adım. Medyanın tam içinde. İşletmelerde, fabrikalarda, mesleki eğitimle ilgili açılım yapıyorsak burada da medyanın tam içerisinde, öğrencilerin yabancı dil eğitimi aldıkları, hazırlık sınıfında okudukları, medyada aktif olarak çalışan gazetecilerimizin, duayen isimlerin derslerine girdiği ve o atmosferin, o iklimin içinde eğitim aldıkları bir ilk adım Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Buraya da ciddi rağbet olacak. Çünkü çok az sayıda öğrenci alınacak. İstihdam garantili bir mesleki eğitim olacak, medyayla ilgili insan kaynağını yetiştirmek için. Tüm öğrencilerimizi, medyaya ilgi duyan, bu alanda kariyer planlaması yapan tüm başarılı öğrencilerimizi bu lisemize bekliyoruz.”

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#Demirören Medya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi#Öğrenci#Eğitim

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