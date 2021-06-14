İlk köy romanı nedir? İlk köy romanı Karabibik yazarı kimdir? Türk edebiyatında ilk köy romanı

Türk edebiyatında kaleme alınmış diğer köy romanları ve yazarları şu şekilde sıralanabilir: 1- Necati Cumalı - Susuz Yaz 2- Fakir Baykurt - Yılanların Öcü

3- Yaşar Kemal - İnce Mehmed 4- Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Yaban

5- Reşat Nuri Güntekin - Kızılcık Dalları

İlk Köy Romanı Nedir?

İlk köy romanı 1890 yılında yayımlanan Karabibik adlı eserdir. Sayfa sayısı 115 olan bu kitap, 20. yüzyılda kaleme alınan köy romanlarının öncüsü kabul edilir. Realizm ögelerinin ön plana çıktığı Karabibik romanında yazar gerçekçi bir dil kullanmıştır.

Romanın başkarakteri Karabibik lakaplı bir köylüdür. Karabibik dışında Huri, Anderya ve Eftalya da romanın yan karakterleri arasında yer alır. Antalya'nın bir köyünde geçen romanda, Osmanlı Döneminin son yıllarının portresi çizilmiştir.

Karabibik, bazı edebiyat eleştirmenleri tarafından roman değil uzun öykü olarak değerlendirilmiştir. Bazı eleştirmenlere ise bu kitap, Türk edebiyatının ilk toplumsal gerçekçi romanıdır.

İlk Köy Romanı Karabibik Yazarı Kimdir?

İlk köy romanı kabul edilen Karabibik'in yazarı Nabızade Nazım'dır. Tanzimat döneminin en üretken yazarlarından biri olan Nabızade Nazım, 1862 yılında İstanbul'da doğdu. Askeri okullarda öğretmenlik yapan yazar, ilk öykülerini 30'lu yaşlarının başında kaleme aldı.

Öyküleri ve şiirlerini de gerçekçi bir üslupla yazan Nabizade Nazım'ın ilk kitabı ''Heves Ettim'' 1885 yılında yayımlandı. Yazarın diğer önemli eserleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Zavallı Kız

2- Aynalar

3- Hala Güzel