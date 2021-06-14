İlk kadın yazar kimdir? Türk edebiyatında ilk kadın romancısının adı nedir? Fatma Aliye Topuz'un ilk eserleri

Dünya Edebiyatında en çok okunan kadın yazarlar ve en ünlü eserleri şu şekilde sıralanabilir.

1- Virginia Woolf - Deniz Feneri

2- Ursula K. Le. Guin - Mülksüzler

3- Marry Shelly - Frankenstein

4- Agatha Christie - Ölüm Sessiz Geldi

İlk Kadın Yazar Kimdir?

Dünya edebiyatında ilk kadın yazar Murasaki Shikibu'dur. 11. yüzyılda Japonya'da yaşamış olan Murasaki Shikibu'nun kaleme aldığı Genji'nin Hikayesi adlı kitap, ilk roman olarak kabul edilir. Japon aristokrasisinin geleneklerinden kesitler sunan kitap 54 bölümden oluşur.

Aynı zamanda bir şair olan Murasaki Shikibu'nun eserleri otuzdan fazla dile çevrilmiş ve diğer kadın yazarlara esin kaynağı olmuştur.

Türk Edebiyatında İlk Kadın Romancının Adı Nedir?

Türk edebiyatında ilk kadın romancının adı Fatma Aliye Topuz'dur. Ahmed Cevdet Paşa'nın kızı olan Fatma Aliye Topuz, 9 Ekim 1862 tarihinde İstanbul'da doğdu. Toplamda beş roman kalem alan yazar, edebiyat dışında felsefe ve tarih gibi alanlarda da eserler verdi.

Fatma Aliye Topuz'un İlk Eserleri

Fatma Aliye Topuz'un ilk eserlerinden biri, Ahmet Mithat Efendi ile birlikte kaleme aldığı Edebi ve Ebedi Aşklar: Hayal ve Hakikat kitabıdır. Bu kitapta kadın erkek ilişkilerini mercek altına alan yazarın diğer önemli eserleri şu şekilde sıralanabilir.

1- Filozofların Yaşamları

2- Ahmet Cevdet Paşa ve Zamanı

3- Muhadarat

4- Tezahür-i Hakikat