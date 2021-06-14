İlk kadın tiyatro oyuncusu kimdir? Sahneye çıkan ilk Türk kadın tiyatro sanatçısı hangi oyunu oynadı?

Türk edebiyatında kaleme alınan ilk tiyatro eseri Şair Evlenmesidir. Bu oyun, edebiyatımızda ''ilklerin yazarı'' olarak bilinen Şinasi tarafından yazılmıştır. Ülkemizde sahnelenen ilk tiyatro oyunu ise Namık Kemal imzası taşıyan Vatan Yahut Silistre'dir. Her iki oyun da Türk tiyatrosunun gelişmesinde etkili olmuştur.

İlk Kadın Tiyatro Oyuncusu Kimdir?

Ülkemizde sahneye çıkan ilk tiyatro oyuncusu Afife Jale'dir. Tiyatro kariyerine 1918 yılında başlayan Afife Jale, üç yıl boyunca devlet tiyatrolarında stajyer oyuncu olarak görev aldı. Ancak halen kadınların sahneye çıkması yasak olduğu için sahneye çıkamadı.

İlk kez 13 Nisan 1919 tarihinde sahneye çıkan Afife Jale, birçok kumpanyaya ve turneye katıldı. Başarılı oyuncu 1923 yılında cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte, Alacakaranlık ve Odalık adlı oyunlarda da rol aldı. Birçok kadın tiyatro sanatçısına esin kaynağı olan Afife Jale, 24 Temmuz 1941 tarihinde vefat etti.

Not -1- Türk sinemasında Afife Jale'nin hayatını ve oyunculuğunu konu edinen birçok film çekilmiştir. Senarist ve yönetmenliğini Şahin Kaygun'un üstlendiği ''Afife Jale'' filmi 1987 yılında gösterime girdi ve sinema eleştirmenlerinden tam not aldı.

Not -2- İlk kadın tiyatro oyuncusunun anısına Ortaköy'de ''Afife Jale Sahnesi'' açılmıştır.

Sahneye Çıkan İlk Türk Kadın Tiyatro Sanatçısı Hangi Oyunu Oynadı?

Sahneye çıkan ilk Türk kadın tiyatro sanatçısı Afife Jale'nin rol aldığı ilk oyun Yamalar'dır. Dram türündeki oyun Hüseyin Suat tarafından kaleme alınmıştır.