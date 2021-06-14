İlk kadın romancı kimdir? İlk kadın romancı ve eseri nedir? Türk edebiyatının ilk kadın romancısı

Dünya edebiyatında yeni araştırmalar sonucunda ilk kadın yazarın aslında Cervantes ten çok önce ortaya çıkarak romanını yazdığı ortaya çıkmıştır. Yapılan araştırmalar kadın yazarın romanının içeriğini ve yazım yılını ortaya koymaktadır.

İlk Kadın Romancı Kimdir? İlk Kadın Romancı ve Eseri Nedir?

Dünya tarihinde bilinen en eski romanın Cervantese ait olduğu ve eserin ise Don Kişot olduğu bilinmektedir. Yapılan yeni araştırmalar sonucunda ilk romanın yazarının bir kadın olduğu ortaya çıkmıştır. 1010 yılında Japonyaya bir saray nedimesi olan Murasaki Shikibu tarafından yazılan eserinin adı ise Genjinin Hikayesi olduğu kabul edilmektedir.

Yazar eserini 1004 yılında Genji odası denilen bir odada kaleme almıştır. Eserin çoğu düz yazıdan ibaret olmasının yanında nazım bölümleri de yer almaktadır. Genjinin Hikayesi dünyanın ilk romanı olarak tarihe geçmiştir.

Türk Edebiyatının İlk Kadın Romancısı Kimdir?

Türk edebiyatının ilk kadın roman yazarı Zafer Hanım ve eseri Aşkı Vatan 1877 yılında yayınlanmıştır. Türk edebiyatında bir kadın tarafından yazılarak daha sonra yayınlanmış ilk roman olarak bilinmektedir. Kendisinden sonra gelmesine rağmen Fatma Aliye Hanım İlk kadın Romancı ünvanını almıştır. Fatma Aliye Hanım 5 tane roman yazmıştır.

Eserleri arasında ilk eseri olan Muhadarat kadının toplumdaki yerini anlatmaktadır. Diğer eserleri ise sırasıyla Refet, Udi, Enin ve Nisvanı İslam olarak yerini almaktadır. Fatma Aliye hanımın çeviri eserleri ve yayınları da bulunmaktadır. Fatma Aliye Hanım Ahmet Mithat Efendinin öğrencisi olarak onun teşviki ile eserler vermeye başlamıştır.