İlk kadın öğretmen kimdir? İlk kadın öğretmenin okulu hangisidir? İlk kadın öğretmenin hayatı

İlk kadın öğretmen Fatma Refet Angın olarak bilinmektedir. 18 Mart 1915 yılında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde dünyaya gelen Fatma Refet Angın 30 Ocak 2010 yılında 94 yaşındayken hayatını kaybetti.

İlk Kadın Öğretmen Kimdir?

Cumhuriyet tarihinin ilk kadın öğretmeni Fatma Refet Angın olarak bilinmektedir. Babası Kuva-yi Milliye üyesi olan Fatma Refet Angın Mustafa Kemal'in ekibindeydi. Annesinden okuma yazma öğrenen Fatma Refet Angın henüz küçük bir çocukken okuma ve yazma öğrenmiştir.

Bazı zamanlar yolları Mustafa Kemal ile kesişen Fatma Refet Angın'ın Atatürk'ün "Büyüyünce ne olacaksın?" sözüne "Öğretmen" olarak cevap verdiği bilinmekteydi. Cumhuriyet tarihinin ilk kadın öğretmeni olan Fatma Refet Angın'ın Atatürk'e verdiği söz nedeni ile tarih öğretmeni olduğu da hep anlatılır.

İlk Kadın Öğretmenin Okulu Hangisidir?

Küçük yaşlardan itibaren öğretmen olmayı hedefleyen Fatma Refet Angın ilkokula mahalle mektebinde başladı. Burada kısa süre dayanabilen Angın Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıktıktan sonra Gelibolu'da açılan Cumhuriyet okulunu kazanmıştır. Fatma Refet Angın daha sonra ise öğretmen okuluna gitmiştir. Öğretmen okulundan mezun olan Fatma Refet Angın 1955- 1975 yılları arasında Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi Müdüreliği yapmıştır.

İlk Kadın Öğretmenin Hayatı

Cumhuriyet tarihinin ilk kadın öğretmeni olan Fatma Refet Angın 1915 yılında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde dünyaya geldi. Refet Angın, Gelibolu Emniyet Amiri Hafız Şerif Bey ile Halime Hanım'ın üç çocuğundan biridir. Okuma yazmayı annesinden öğrenen Fatma Refet Angın 1955 yılından itibaren pek çok okulda öğretmen ve müdür olarak görev yapmıştır. Angın ilk öğretmenler gününde yılında da yılın öğretmeni seçildi.