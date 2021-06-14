İlk kadın muhtar kimdir? Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esinin hayatı

Türkiye'de ilk kadın muhtar Gül Esin'dir Gül Esin halk tarafından çok sevilen bir muhtar olmuştur.

İlk Kadın Muhtar Kimdir?

İlk kadın muhtar Gülkız Ürbül adı ile de bilinen Gül Esin'dir. Gül Esin Kurtuluş savaşı döneminde önemli katkıları olmuştur. Gül Esin Aydın Çine'de yaşamıştır. 1901 yılında doğmuş olan Gül Esin 89 yaşında vefat etmiştir.

Türkiye'nin İlk Kadın Muhtarı Gül Esin'in Hayatı

Gül Esin 1901 yılında doğmuştur. Aydın'ın Çine ilçesinde dünyaya gelen Gül Esin çevresi tarafından Gülkız Ürbül olarak da bilinmektedir. Evlenme çağına geldiğinde Kurtuluş savaşı dönemi de başlamıştı. Bu dönemde Muğla nüfusuna kayıtlı olan biri ile evlendi. Muğlalı eşi Kurtuluş savaşına katıldı ve geri dönmemiştir. Bunun üzerine ise Muğla'dan tekrardan doğduğu şehir olan Aydın'a yerleşmiştir. Aydın'da fırıncı abisinin yanında işe başlamıştır. Burada baka biri ile evlendikten sonra doğduğu ilçe Çine'ye tekrardan yerleşti.

Çine'ye yerleştikten sonra abisinin erkek kardeşini yani yeğenini sahiplendi. Onu bir evladı olarak görmeye başladı. 1933 yılında ilk kez Cumhuriyet seçildikten sonra doğduğu yerde muhtarlığa aday oldu. Karşısında ise yedi tane güçlü olan erkek aday vardı. Tam olarak 500 oy alarak muhtar seçildi. Halk evlerinde ise bu durum haber manşetleri ile duyuruldu. Muhtarlık yaptığı yerde yenilikler getirmiş kumarı yasaklamış ve çocukların okula gitmesini teşvik etmiştir.