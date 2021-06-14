İlk kadın milletvekili kimdir? Türkiye'nin ilk kadın milletvekili Meclise ne zaman girdi ?

Türkiye'de kadınlar 3 Nisan 1930 yılında Belediye seçimlerinde oy kullanma ve seçime girme, 5 Aralık 1934 genel seçimlere girebilme hakkı kazandılar. Bu tarihleri takip eden ilk seçimde ise meclise girdiler.

İlk Kadın Milletvekili Kimdir?

Türk siyasi tarihinde ilk olarak 8 Şubat 1935 yılında 17 kadın meclise girerek bir ilki başardılar. Meclise giren kadınların isimleri ise şu şekildedir;

- Mebrure Gönenç

- Hatı Çırpan

- Türkan Örs Baştuğ

- Sabiha Gökçül Erbay

- Şekibe İnsel

- Hatice Özgener

- Huriye Öniz

- Fatma Memik

- Nakiye Elgün

- Fakihe Öymen

- Ferruh Güpgüp

- Bahire Bediş Morova Aydilek

- Mihri Bektaş

- Meliha Ulaş

- Esma Nayman

- Sabiha Görkey

- Seniha Hızal

- Benal Nevzad İstar

Türkiye’nin İlk Kadın Milletvekili Meclise Ne Zaman Girdi?

Türkiye'deki ilk kadın milletvekilleri tek partili dönemde meclise girmişlerdir. 8 Şubat 1935 yılında yapılan seçimlerde ilk kadın milletvekilleri meclise girme imkanı buldu. Kadın adayların bağımsız olarak da girebildiği seçimlerde sadece Cumhuriyet Halk Fırkasından seçime giren adaylar görev aldı. Bir yıl sonra milletvekili sayısının dengede tutulması için yapılan 1936 ara seçimlerinde Hatice Özgener milletvekili seçildi. Böylelikle ilk kadın milletvekillerinin meclise girdiği 5. TBMM döneminde 18 milletvekili görev yaptı. 8 Şubat seçiminde CHF iktidar oldu ve İsmet İnönü başbakan olarak görev yaptı. Takip eden Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Mustafa Kemal Atatürk 4. kez seçildi.