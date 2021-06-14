İlk kadın hükümdar kimdir? Tomris Kagan Hatun hangi Türk boyundan gelmektedir?

Kadınlar diğer pek çok milletlerde ikinci planda görülmekte iken Türklerde hakanın yanında yer bulmuştur. Türk hakanları kadınların karar mekanizmalarında söz sahibi konumunda yerlerini almıştır. Hatta hükümdar dahi olmuşlardır.

İlk Kadın Hükümdar Kimdir?

İnsanlar arasında çok merak uyandıran pek çok konun varlığı söz konusudur. Bu konulardan biri ise hiç şüphesiz ilk kadın hükümdar kimdir sorusunun yanıtı olmaktadır. Bu soruya yanıt arayan insanların sayısı ise her geçen gün inanılmaz bir artış göstermektedir. Bu yönüyle ilk kadın hükümdar kimdir sorusu oldukça büyük önem barındıran ve cevabının mümkün olan en doğru şekilde verilmesi önem arz eden konu başlıkları arasında yerini almaktadır.

Tarihte bilinen ilk kadın hükümdar Tomris Hatun'dur. Tomris Hatun M.Ö 6. yüzyılda yaşamış bir Türk kadını olup, Türkleri birleştirerek turan birliğini kuran ve turan kağanı olan Alp er Tunga’nın torunu olarak bilinmektedir. Tarihçiler tarafından dünyanın ilk kadın hükümdarı olarak kabul görmüş olan bir isimdir. Eski çağda, savaş stratejileri ile alakalı uzman olan Pers imparatorluğu’na karşı dillere destan bir zafer kazanmıştır.

Tomris Kagan Hatun Hangi Türk Boyundan Gelmektedir?

Tomris, Tomyris Türkçe karşılığı ile temir (demir) anlamını taşımakta olan bir isimdir. MÖ 6. yüzyılda yaşadığı düşünülen Tomris Kagan Hatun bir Saka kraliçesidir. Asıl isminin Demir olması gereken ancak eski Yunan tarihçilerinin Tomiris ve Demurus olarak adlandırdıkları bu kadın hükümdar, Peçenek Türklerinden gelmektedir. Tomris hatun’un yönetmekte olduğu savaşı Sakalar kazanır. Ok atmakta konusunda usta olan ve savaş arabalarını büyük bir ustalıkla kullanabilme becerisine sahip olan Sakalar, savaş köpeklerine rağmen Persleri yenilgiye uğratmıştır.