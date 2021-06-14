İlk kadın avukat kimdir? İlk Türk kadın avukat Süreyya Ağaoğlu'nun hayatı

Günümüzde kadınların oldukça aktif ve başarılı olduğu bir bölüm olan Hukuk Fakültelerinden, her sene pek çok kadın avukat mezun olmaktadır. Pek çok kadın avukat ülkemiz çapında isim yapmış ve aranılan hukuk insanları olmayı başarmışlardır. Hal böyle olunca akla gelen sorulardan bir tanesi de ilk kadın avukatın kim olduğu olmuştur.

İlk Kadın Avukat Kimdir?

Ülkemizde avukat olan ilk kadınımız Süreyya Ağaoğlu'dur. Stajını Ankara'da yapmıştır.

İlk Türk Kadın Avukat Süreyya Ağaoğlu'nun Hayatı

Süreyya Ağaoğlu 1903 senesinde Azerbaycan'a ait olan Şuşa kentinde doğmuştur. Babası Ahmet Ağaoğlu dönemin tanınmış siyasetçisi, düşünürü ve yazarıdır. Annesi ise Sitare Hanımdır. Toplamda beş kardeş olan Süreyya Ağaoğlu, ailenin en büyük çocuğudur. Kardeşleri; Tezer Taşkıran eğitimci ve milletvekili, Abdurrahman Ağaoğlu mühendis ve iş adamı, Samet Ağaoğlu hukukçu, siyasetçi ve edebiyatçı, Gültekin Ağaoğlu ise tıp doktorudur.

1910 senesinde ailece Türkiye'ye göç etmişlerdir. Babası Ahmet Ağaoğlu'nun görevi ve ideolojisi nedeniyle çocukluk ve gençlik dönemi Türk Ocağı'nda, Mustafa Kemal Paşa'nın dostları arasında geçmiştir.

1920 senesinde İstanbul Kız Lisesi'nden mezun olmuştur. 1921 senesinde ise hukuk alanında eğitim almak için Darülfünun'a başvurmuş ve bu sayede fakülte kapısının kız öğrencilere açılmasında rol almıştır. 1925 senesinde Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Sonrasında ise Ankara'da bulunan Şurayı Devlet Tanzimat Dairesi'nde çalışmaya başlamıştır. 1927 senesinde Ankara Barosuna kayıt olmuştur.

1928 yılında serbest avukatlık ruhsatını almış ve resmi olarak Türkiye'nin ilk kadın avukatı olmayı başarmıştır. Yaşamı boyunca avukat olarak görev yapmıştır. Meslek hayatı boyunca ülkemizi uluslararası platformda defalarca temsil etmiştir. Süreyya Ağaoğlu Fransızca ve İngilizce dillerine oldukça hakimdi. 1946 senesinde yapmış olduğu girişimler ile İstanbul Barosu'nun Beynelmilel Barolar Birliği'ne katılmasını sağlamıştır. 1960 yılına kadar Beynelmilel Barolar Birliği'nin tek kadın yönetim kurulu üyesi olmuştur.

1952 senesinde Milletlerarası Kadın Hukukçular Birliği'ne katılmış, 1960 senesinde ise bu birliğin Cenevre Teşkilatı Temsilcisi olmuştur. 1980 ile 1982 yılları arasında Hukukçu Kadınlar Federasyonu'nun ikinci başkanı olmuştur. 1960 İhtilali sonrası yargılanan kardeşi Samet Beyin avukatı olmuş ve o dönemde kurulmuş olan Yeni Türkiye Partisinin İstanbul İl Başkanı olarak siyasete atılmıştır.