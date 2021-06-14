İlk kadın arkeolog kimdir? Türkiye'de ve dünyada en önemli kadın arkeologlar

Arkeologlar insan tarihi açısından çok önemli bir meslektir. İnsan geçmişini ve tarihi araştıran meslek dallarından bir tanesidir. İlk kadın arkeolog Osmanlı imparatorluğu döneminde doğmuştur.

İlk Kadın Arkeolog Kimdir?

İlk kadın arkeolog Osmanlı imparatorluğu döneminde doğmuş olan 1914 doğumlu Jale İnan'dır. Jale İnan İstanbul'da doğmuştur. Kendi mesleği gibi babasının da mesleği ünlü arkeolog olan Aziz Ogan'dır. Jale İnan Lise eğitimini ilk olarak Erenköy'de başlamıştır. Jale İnan Perge ve Side antik kentinde yapmış olduğu çalışmalar ile bilinmektedir. Jale İnan'ın yapmış olduğu çalışmalar günümüzde bir müzede sergilenmektedir.

Türkiye'de en iyi bilim adamlarından olan Mustafa İnan ile evlenmiştir. Gençliğinde öğrenim süresi boyunca Almanya'da yer alan vakıf tarafından burs almış e 1934 yılında henüz 20 yaşında iken Almanya'ya gitmiştir. Almanya'ya gittikten sonra da aradan bir yıl geçerek kendi ülkesinden burs kazanmaya layık görülmüştür. Almanya'ya geldikten sonra Berlin'de ve Münih'te bulunan üniversitelerde eğitim aldı. Arkeoloji ile ilgili yeterli donanıma sahip olduktan sonra son olarak tez yazmış ve ülkesine dönmüştür.

Türkiye'de ve Dünya'da En Önemli Kadın Arkeologları

Türkiye'de yer alan kadın arkeologlar şu şekildedir;

- Jale İnan

- Halet Çambel

- Muhibbe Darga

- Muazzez İlmiye Çığ

- Nimet Özgüç

- Hayat Erkanal

- Saadet Özen

- Aslıhan Yener

Dünya'da ünlü kadın arkeologlar;

- Getrude Bell

- Harriet Hawes

- Jacquetta Hawkes