İlk İslam filozofu kimdir? Tarihte ilk dönem filozofları kimlerdir?

İslam filozofları, ilk olarak sekizinci yüzyıl dönemlerinde ortaya çıkmıştır. İslam felsefesinin, Müslüman filozofları aynı zamanda Avrupa'yı da etkilemiştir. İslam filozofları yaradılış ve varlık gibi konuları ele almaktadır. İlk İslam filozofundan sonra birçok kişi daha İslam felsefesinin savunuculuğunu yaparak İslam filozofu olarak tanınmıştır.

İlk İslam Filozofu Kimdir?

İlk İslam filozofu, Ebu Yusuf Yakup bin İshak el-Kindi olarak tanınmaktadır. Arap Müslüman filozof El- Kindi birçok alanda ihtisas sahibi olan bir kişi olarak bilinmektedir. Başarılı bir hekim, matematikçi ve müzisyen olarak tanınan filozof, aynı zamanda Arap felsefesinin babası olarak da bilinmektedir. El- Kindi, birçok eseri bulunan ünlü bir filozof olarak tanınmaktadır. Sonrasında da birçok kişi İslam felsefesine devam etmiştir.

Tarihte İlk Dönem Filozofları Kimlerdir?

Genel olarak tüm İslam filozoflarının ortak özelliklerinin bulunduğu da söylenebilir. Tarihte yer alan ilk çağ filozoflarının tarihe göre bir sıralamasını yapmak gerekirse;

Pisagor

Sokrates

Hipokrat

Aristotales olarak sayılabilir.

Aynı zamanda tarihte yer alan ilk İslam filozofları da sayılabilir. İlk çağ filozofları ve İslam filozofları;

Farabi,

İbn-i Sina

İbn- Rüşd

Aynı zamanda bu kişiler en fazla bilinen İslam filozofları arasında da yer almaktadır. İslam filozofları, genel olarak Aristotales'den etkilenseler bile tek kaynakları elbette Aristotales değildir. Daha birçok ünlü filozoftan ve İslam düşüncesinden etkilenmişlerdir. İslam filozofları temel olarak İslam felsefesini savunmuşlardır.