İlk halife kimdir? İlk halife seçimi nasıl oldu, nasıl seçildi? İslamın ilk 4 halifesi

İslam'da dört tane büyük halife bulunmaktadır. Bu halifeler belirli dönemde İslam ordusunun başında seferlere katılmışlardır.

İlk Halife Kimdir?

İlk halife Ebu Bekir'dir. Ebu Bekir 573 yılında dünyaya gelmiştir. İslam Peygamberi vefat ettikten sonra halife seçilmiştir. Kureyş kabilesinden olan Ebu Bekir ilk Müslüman olan insanlardan bir tanesidir. Tüccarlık mesleği ile ilgilenmekteydi. İslam peygamberinin sahabesi olarak da bilinen Ebu Bekir 632 yılında halife seçilmiştir. İlk halife olarak bilinen Ebu Bekir İslam peygamberinin en iyi dostu olarak bilinmektedir.

İlk Halife Seçimi Nasıl Oldu, Nasıl Seçildi?

Peygamber vefat ettikten sonra İslam dinine mensup olanlar çok üzüldüler. Ebu Bekir ise peygamberin ölümünden büyük üzüntü duyan kişilerden bir tanesiydi. Peygamberin başında yas tuttu. Ömer ve Ebu Bekir arasında geçen diyaloglar neticesinde İslam'ın bir lidere ihtiyacı olduğu düşünüldü. Bunun sonucunda ise Ebu Bekir Ömer tarafından alınan davete icab etti. İslam'ın ilk halifesi olarak seçilmiş oldu.

İslam'ın İlk 4 Halifesi

1) Ebubekir

İslam'ın ilk halifesidir. Peygamberin ölümünden sonra halife seçilmiştir. Ebu Bekir 632 yılında halife seçilmiş ve bu görevi 2 yıl sürdürmüştür. Ebubekir Peygamber'in sahabesi olarak da bilinmektedir.

2) Ömer

İslam'ın ikinci halifelerindendir. Tam olarak 634 yılında halife seçilmiştir. Bu görevi 10 yıl sürdürmüştür.

3) Osman

644 yılında İslam'ın halifesi seçilmiştir. 656 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür.

4) Ali

İslam'ın son peygamberi ve aynı zamanda peygamberin damadıdır.