İlk fotoğraf makinesi ne zaman bulundu? İlk fotoğraf makinesi adı ve markası nedir? İlk fotoğraf makinesi resmi ve özellikleri nelerdir?

En çok kullanılan fotoğraf çekinesi çeşitleri şu şekilde sıralanabilir: 1- Dijital fotoğraf makineleri 2- Polaroid fotoğraf makineleri 3- Kompakt fotoğraf makineleri.

İlk Fotoğraf Makinesi Ne Zaman Bulundu?

İlk fotoğraf makinesi 19. yüzyılda icat edilmiş olsa da tarihi 10. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Dönemin en ünlü İslam alimlerinden biri olan İbn-i Haysem, görüntünün kaynağını bilimsel metotlarla açıklayan ilk bilim insanıdır. Onun gümüş nitratlar ile yaptığı deneyler, fotoğraf makinesinin icadında önemli rol oynamıştır.

Bunun dışında daha çok çizdiği resimlerle tanınan Leonarda Da Vinci'nin karanlık odada gerçekleştirdiği deneyler de fotoğraf makinesinin icat edilmesine katkı sağladı.

İlk fotoğraf makinesi 1826 yılında Fransız mucit Nicephore Niepce tarafından icat edildi. Yaklaşık 10 yıllık bir çalışmanın ürünü olan ilk fotoğraf makinesinin icat edilmesiyle birlikte, görsel sanatlar alanında devrim niteliğinde değişimler yaşandı.

İlk Fotoğraf Makinesi Resmi ve Özellikleri Nelerdir?

İlk fotoğraf makinesinin günümüzde üretilen makinelerden en büyük farkı, görüntüyü kurşun ve kalay karışımı bir plakaya aktarmasıydı. 19. yüzyılda teknoloji henüz günümüzdeki gibi gelişmediği için, bu fotoğraf makinesiyle çekilen ilk fotoğrafların tamamı bulanıktı.

Tarihte ilk fotoğraf çeken kişi de Joseph Nicephore Niepce'dir. Bu fotoğrafın orijinali Paris'teki Orsay Müzesinde sergilenmektedir.

Not: Fotoğraf makinelerinin yaygınlaşması ile birlikte 12. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar popüler resim sanatı eski önemini yitirdi. Günümüzde birçok fotoğraf makinesi çeşidi olduğu gibi birçok fotoğrafçılık dalı da mevcuttur.