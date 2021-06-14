İlk filozof kimdir? Bilinen ilk filozof ünvanını kullanan kişi kimdir?

Dünya tarihinde ilk felsefe okulları Antik Yunan döneminde açılmıştır. Bu dönemin en önemli filozofları ve eserleri şu şekilde sıralanabilir: 1- Platon - Devlet ve Sokrates'in Savunması 2- Herakleitos - Fragmanlar 3- Aristoteles - Poetika

4- Demokritos - Atomcu Felsefe Fragmanları 5- Epiktetos - Enkheiridion

İlk Filozof Kimdir?

İlk filozof, İon felsefesinin kurucusu olan Miletli Thales'tir. Sadece felsefede değil matematik ve astronomi alanında da çalışmaları bulunan Thales, güneş tutulmasının tam olarak ne zaman gerçekleşeceğini bilen bilim insanı olarak tarihe geçmiştir.

Herakleitos'un felsefesinde evrenin özü ateşken, Miletli Thales'e göre kainatın özü sudur. Felsefenin temel kavramlarından biri olan ''arkhe'' töz ve cevher demektir. Thales'in felsefesinde de töz, sudur. Bu görüşe kainatın özünü su oluşturur ve evrende olup biten her şey akışkandır.

Bilinen İlk Filozof Unvanını Kullanan Kişi Kimdir?

Bilinen ilk filozof unvanını kullanan kişi Thales'tir. Miletli Thales aynı zamanda ilk uygulamacı filozoftur. Merak ettiği her şeyi yerinde gözlemleyen filozof, hayatı boyunca birçok ülkeyi gezmiştir. Filozof Mısır'a giderek piramitlerin boyunu ölçmüş, bir kuleye çıkarak gemilerin karaya olan uzaklığını tespit etmiştir.

Thales'ten etkilenen filozofların başında ise Sokrates, Platon ve Aristoteles geliyor. Platon, Gorgias adlı eserinde Thales'i ilk filozof olarak bahseder ve çalışmalarının yol gösterici olduğunu belirtir. Aristoteles de birçok eserinde Thales'ten alıntı yapmıştır.