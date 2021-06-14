İlk ezan nerede, nasıl okundu? İlk ezanı kim okudu?

Bu kelime tüm İslam ülkelerinde Ezan-ı Muhammedi ismiyle de bilinir. Ezan, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere günde beş vakit okunur.

İlk Ezan Nerede, Nasıl Okundu?

Hz. Muhammed peygamberliğini ilan ettikten sonra namaz ile ilgili ayetler nazil olmaya başladı. Peygamber efendimiz namazın nasıl kılınacağını Cebrail'den öğrendi. Hz. Muhammed, başta Hz. Ali ve Bilal-i Habeşi olmak üzere İslamiyet'i ilk seçenlere namaz kılmayı öğretti.

İslamiyet'in hızla yayılmasından rahatsız olan Mekkeli müşrikler, Müslümanlara zulmetmeye başladı. Bunun üzerine 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret başladı. Hicret esnasında namaz saatlerinin Müslümanlara bildirilmesi gerektiğini öne sürenler oldu. Abdullah Bin Zeyd, rüyasında ezanı dinlediğini söyleyince namaz saatlerinin ezan ile bildirilmesine karar verildi.

Peygamber efendimiz ezanı okuma vazifesini sesi gür olan Bilal-i Habeşi'ye verdi. 622 yılından bu yana ezan, İslam ülkelerinin tamamında Bilal Habeşi'nin okuduğu şekilde okunmaktadır.

İlk Ezanı Kim Okudu?

İslam tarihinde ilk ezanı Hz. Muhammed'in daha sonrasında azat ettiği kölesi Bilal-i Habeşi okumuştur. Bilal Habeşi, 581 yılında Mekke'de doğdu. İslamiyet'i ilk kabul edenlerden biridir. Tüm savaşlarda Hz. Muhammed ve sahabesi ile birlikte savaşmış, İslam'dan vazgeçmesi için ağır işkencelerden geçirilmiştir.

Not: Günümüzde de sıklıkla kullanılan ''Eli Kulağında'' deyimi Bilal Habeşi'den kalmıştır. Peygamberimizin yaşadığı dönemde Mekkeli müşrikler ezanın sesini bastırmak için bilerek gürültü çıkarırlardı. Bunun üzerine Bilal Habeşi, ezana başlamadan önce elini kulağına götürmeye başladı. Onu eli kulağında gören Müslümanlar duyamasalar da ezanın okunmakta olduğunu anlardı.