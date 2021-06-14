İlk evcilleştirilen hayvan hangisidir? İlk evcilleştirilen hayvanın grubu ve türü nedir?

Evcil hayvanlar, insanlık tarihi boyunca insanların avlanmaların da, duygularını paylaşmada, onları koruma da yanlarında olmuşlardır. Yaşamakta olduğumuz çağda ise pek çok insan evcil hayvan beslemektedir. Birçok yabani hayvan türü evcilleştirilmiş ve insanlar arasında önemli ölçüde bir duygusal bağ kurmuştur. Her insan tarafından bilinen kedi, kuş, köpek balık türlerinin haricinde sıra dışı olarak birçok yabani hayvanında ev ortamında beslenmesi söz konusudur. Bunun en fazla görülen örnekleri kaplumbağa, bukalemun ve kirpi olmaktadır.

İlk Evcilleştirilen Hayvan Hangisidir?

İnsanlar tarafından ilk olarak evcilleştirilmiş olan hayvan köpektir. İnsanlar avcı toplayıcılığından tarım toplumu olmaya başladıktan sonra ekinlerini, kendilerini ve evlerini güvende hissetmiyordu. Bunun beraberinde yabani hayvanlar ve diğer insan gruplarının saldırı durumları söz konusu olabiliyor ve yağmalar yaşanıyordu. İnsanlar bu gibi olumsuz durumlar nedeniyle kendilerine yeni bir yol arkadaşı olarak evcilleştirmek amacıyla köpekleri seçmiştir.

İlk Evcilleştirilen Hayvanın Grubu ve Türü Nedir?

Köpekler insanlar ile çok hızlı bir duygusal bağ sağlayarak onlara yaşamları boyunca her yönden yardımcı olmuşlardır. Köpeklerin evcilleştirilme süresi ise ortalama olarak 300-500 yıl arasında bir zaman diliminin kapsamaktadır. Fakat sonrasında insan ve köpekler arasında kurulmuş olan bağ bir daha iç bir zaman kopmamış ve bu hayvanlar insanların hep en iyi dostu olarak kalmıştır

İnsan tarafından evcilleştirilmiş olan ilk hayvan olan köpeklerin M.Ö. 12000-10000 tarihlerinde evcilleştirilmiş olduğu düşünülmektedir. İlk evcilleştirilmiş hayvan olan köpek, etçiller (Carnivora) takımından köpekgiller(Canidae) ailesinden olan köpek türü evcilleştirilmiş olan ilk hayvandır.